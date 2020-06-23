呂謦煒截取外交部影片中的片段之一。（摘自呂謦煒臉書）

呂謦煒截取外交部影片中的片段之一。（摘自呂謦煒臉書）

呂謦煒截取外交部影片中的片段之一。（摘自呂謦煒臉書）

針對日本石垣市議會更名釣魚台列嶼，駐日代表謝長廷指「1971年美國將釣魚台列嶼交給日本，中華民國並沒有提出抗議。」國民黨政策會專員呂謦煒從外交部網站，找出一段1分53 秒的官方影片，證明當年政府向美日抗議、美國政府回覆照會我方，重重打臉謝長廷。他說：「謝長廷，做為一個中華民國外交官，外交部自己就有出影片整理當年抗議過程，你是真的沒查到？還是故意曲解、假裝不知道？」

呂謦煒23日深夜在他的臉書，貼上他從外交部官網查到該則影片的連結（ https：／／www.youtube. com／watch？

v=MA1ChNc7RVQ）表示，民國60年，美國決定將釣魚台列嶼的行政權與琉球群島一起交給日本，中華民國政府多次表達不滿，「已循外交途徑對美嚴正交涉」，更獲得美方的正式照會，「美國對釣魚台列嶼的主權爭議不採取任何立場」、「美國將該列嶼的行政權轉交給日本，不影響中華民國的主權主張」。

呂謦煒說，從影片中可看到民國60年外交部重申釣魚臺列嶼是中華民國領土的堅定立場，還有中國時報等媒體大篇幅報導。外交部官網都有資料，身為駐日代表，謝長廷是真的沒查到，就說當年中華民國沒抗議，或根本是故意扭曲、假裝不知道？做為一個中華民國外交官，不捍衛自己國家主權就算了，竟然還站在外人的立場指控自己人！難道我們的「駐日代表」真的是「助日代表」？

他說，再看民國101年9月25日，馬英九執政時期，我們的漁船能夠在海巡署艦艇的護衛下，成功宣示主權。現在的蔡英文政府、駐日代表謝長廷，又做了些什麼？對內搞大內宣，對外卻軟趴趴，蔡英文政府說自己捍衛主權，捍衛到哪裡去了？

呂謦煒說，謝長廷的這段言論，更讓人為他擔任中華民國外交官的資格與能力，產生強烈的質疑。謝長廷還配擔任中華民國的外交官嗎？

(中時 )