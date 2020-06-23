消防署提醒平時做好火災預防及災時注意應變逃生，以確保民眾自身和家人安全。（消防署提供）

今（23）日凌晨台南市關廟區1樓平房火災，造成屋主一家4口來不及逃生，民眾不禁會問若不幸遭遇火災危機，該採取哪些措施，才能保住性命？平時要做好哪些居家防火安全措施？消防署提醒平時做好火災預防及災時注意應變逃生，以確保民眾自身和家人安全。

消防署表示，初步了解火災發生在3點左右，民眾仍在睡眠中，建築物裝設鐵窗、木材隔間，所以主要傷亡原因可能是發現太晚。消防署特別呼籲，平時就要做好火災預防準備，千萬不可疏忽大意，尤其最近氣溫飆高，民眾務必遵守良好用電習慣及防火逃生對策，以確保居家安全。尤其注意下列4點預防措施：

1.良好用電習慣：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、不使用無商品安全標章的電器。

2.不裝設鐵窗，若裝設鐵窗要留有出口。

3.裝置住宅用火災警報器，以利火災時能即早發現、迅速逃生。

4.使用耐燃材料裝修，避免堆積雜物。

消防署指出，過去坊間流傳遇到火災找濕毛巾遮口鼻、用塑膠袋套頭、躲在浴室等，都是錯誤的逃生觀念，若不幸遇到火警，請記得火場逃生避難原則：

1.平時規劃2個逃生出口。

2.火災時，應往1樓往外逃生，逃生避難時，一定要謹記隨手關門。

3.往1樓往外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓往外逃生；若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打119求援，詳細告知待救人員的所在位置，等待消防人員救援。

消防署強調，火場無情，惟有強化自身火災預防及應變知識，平時謹記逃生避難原則，才能保障生命財產的安全。相關防火安全逃生知識，歡迎民眾到消防署消防防災館瀏覽查詢。

(中時 )