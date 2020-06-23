國民黨高雄市長補選人選，從昨天深夜到今天中午出現重大轉折，黨中央原已鎖定故議長許崑源之妻林絲娛出馬，林也應允，但林不敵小女兒強烈反對，今天上午11時向黨中央婉拒。國民黨綜合評估各項條件，改徵召可打「美女牌」，且實力、財力俱佳的三連霸市議員李眉蓁參選。

據悉，國民黨尋覓選將採雙管齊下，一是低調地希望韓國瑜能重新思考提出當選無效之訴，另一則是在韓不提訴訟之下，趕緊積極在高雄覓才。但前者包括上周請立委許淑華與韓商量，同時請新北市無黨團結聯盟總召蔡錦賢勸李四川，若韓提訴訟，李就遷戶籍參選；不過在李毫無意願下，勸韓提訴訟之事也不了了之。

黨中央在高雄當地覓才也一波三折，原先鎖定林絲娛、「換肝之父」陳肇隆等人進行勸進，並將市議員李眉蓁、李雅靜、黃紹庭、蔡金晏等及幾位學者納入評估名單。

其中林絲娛大約兩周前被首度徵詢時並未同意，黨中央因此積極勸進陳肇隆，包括江啟臣、李乾龍及前立法院長王金平等人都與陳肇隆及其家人深談，希望陳肇隆以「社會賢達」身分參選，高雄在地的前立委黃昭順、侯彩鳳等人也認為是好棋。

據悉，陳肇隆原未反對，黨務高層當場從電腦列印入黨申請表給陳肇隆。但陳家思量後，最終並未接受；黨中央因此持續與林絲娛溝通。

上周三國民黨中常會，中常委呂學樟即提出多位卸任立委共同建議，指民進黨選舉常打哀兵之計，建議黨中央徵召林絲娛參選，也完成亡夫許崑源繼續關心高雄遺願。當時江啟臣、李乾龍對並無回應，但其實兩人已與林持續溝通，連韓國瑜也居間協助。

據指出，林絲娛看黨中央尋覓選將找得非常辛苦，昨天下午才同意接受徵召，但昨天深夜林又與黨務高層電話長談，表示女兒強烈反對；電話兩端的人都談到淚流滿面，最後林表達讓她思考到今天中午11點前回覆。

黨中央在昨天下午原認為人選應可就緒，但深夜接到林的電話後，決定啟動第二備案，再度從市議員圈評估，認為李眉蓁是理想人選。今天中午11時，黨中央接獲林絲娛正式婉拒後，另一方面由高雄市黨部啟動徵召李眉蓁的程序。至今天下午中央黨部宣布徵召結果，李乾龍也證實不忍心林絲娛正逢喪夫之慟，又為補選導致家庭失和，決定徵召李眉蓁。

據指出，黨中央相中李眉蓁，認為她年輕有爆發力，已是三連霸議員，有基層實力及經驗，夫家從事珠寶生意，打選戰不成問題，而且「美女牌」對抗陳其邁的「暖男牌」，也有一定話題。尤其李父李榮宗人脈、資源跨藍綠，也是一大助力，2015年高雄監獄爆發受刑人挾持典獄長案，與持槍主嫌有交情的李榮宗就臨危受命，沒穿防彈背心就三進三出監獄勸降，緩和受刑人情緒，寫下聲明書承諾釋放人質而名噪一時。

黨內人士說，當時李眉蓁趕到現場，急喊「為什麼要找我爸，太危險了！」在等候期間，還與主嫌通話確認父親安危，父女情深溢於言表，令人動容。這次徵召李眉蓁，以李家父女人脈、爆發力，加上藍營府會雙失的同仇敵慨，以及韓團隊施政中斷的缺憾，不但要力保藍營基本盤，甚至有機會再造2018勝選奇蹟。而對李眉蓁而言，即使未能勝選，也有利2022議員連任，甚至2024挑戰立委。

儘管人選已定，近期諸事不順常眉頭深鎖的江啟臣，以及常忙到凌晨還在電話溝通、腰帶緊了數格的李乾龍，終可稍口氣，不過有藍營知情人士提醒，黨中央在徵召過程，未充分尊重多位主動公開表達願意參選人士，黨及李家有必要趕快化解，以免不滿的情形減損整體戰力。

(中時 )