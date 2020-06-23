葉慶元。（資料照片）

日本沖繩縣石垣市議會22日將釣魚台改名，駐日大使謝長廷22日在臉書指出，1971年當時中華民國政府做了什麼抗議？不過葉慶元提出資料反駁，這種鬼扯的話也說得出來？

日本沖繩縣石垣市議會22日表決通過，將釣魚台的行政區域名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」。

駐日大使謝長廷22日在臉書指出，1971年6月，美國宣布把釣魚臺列嶼和琉球交與日本管領，當時中華民國政府做了什麼抗議？他遍查歷史紀錄，只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的二紙聲明而已。

不過，葉慶元表示，這種鬼扯的話也說得出來？

葉慶元羅列資料顯示，1971年4月10日、1971年4月20日、1971年6月18日、1971年6月20日當時政府均有表示抗議，詳細如下：

1. 中華民國外交部發言人魏煜孫（1971.4.10）：

「釣魚台列嶼為中華民國領土之一部分，中華民國政府曾屢次循外交途徑要求美國政府尊重我國主權，於佔領結束時將該列嶼交還我國。國務院尚未答覆我方要求，忽於此時聲明乃擬將該列嶼交於日本，我政府對此殊難瞭解，並堅決反對，外交部於接獲上述電訊後，#已向美方作嚴重交涉。」

2.外交部發言人魏煜孫（1971.4.20）：

「一、中華民國對釣魚台列嶼之領土主權，無論根據歷史、地理、使用及法理任何各觀點而言，均不容置疑，此項立場始終如一，絕不變更。在此須予說明者，第二次世界大戰結束後，該列嶼係由美國實行軍事佔領，當時我政府認為係基於共同維護區域安全需要之措施。嗣中美雙方並曾就巡邏範圍之劃定取得協議。歷年來我漁民在該地區繼續作業。惟最近美政府擬於未來將琉球『歸還』日本時，將釣魚台列嶼包挺在內，我政府對此強烈反對，對於此一國際性之案件，我政府係依照國際法有關和平解決爭端之原則處理。數月來，#政府曾不斷循外交途徑，#使用一切可行方式，#以貫澈我國對該列嶼之主權主張，因此，舉凡美、日兩國政府所發表與我立場不同之言論或聲明，我均曾強烈予以反對。（下略）」

3.外交部發言人魏煜孫（1971.6.18）：

「我駐日本大使彭孟緝前拜會日本外相愛知揆一時，曾就釣魚台立場交換意見，堅決重申我對釣魚台之立場。」

4.外交部長周書楷，1971年6月19日上午召見日本駐華大使板垣修，對日本外相愛知揆一所謂釣魚台列嶼問題已經解決一事，表示絕對不能同意。

(中時電子報)