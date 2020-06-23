Hoverbike Crash！(影片源自Youtube)

杜拜警方2017年時，向俄羅斯Hoversurf購買「Hoverbike」、又稱懸浮警車，幫助警方執勤，這一輛要價15 萬美金的懸浮警車，2018年試飛時，因為飛行高度偏低，當時成果非常不錯，因此今年杜拜正式引進懸浮警車，日前試飛時，懸浮警車卻直直墜落，驚險一幕也全被錄下。

從曝光的影片中，一名飛行人員正在測試一架Hoverbike的懸浮警車，外觀帥氣的警車緩緩飛上空，這時飛行人員還對下面的人比出OK的手勢，飛到大約10多公尺高時，警車突然直直往下衝墜落地面，撞到地面後還翻滾一圈。

「墜車」後飛行員自行起身，幸虧傷勢沒有太嚴重，意外驚險過程也讓網友捏把冷汗，表示懸浮警車旁邊4個「攪拌器」非常危險，如果飛行過程、或是不小心又下墜，「攪拌器會直接將飛行員捲進去」、「根本是死亡飛車」、「應該要用保護罩才對」、「還沒抓到人就先墜落」。

Hoverbike是一款無人機結合機車的懸浮飛行器，車體僅114公斤，可以承載高達300公斤的物體，若飛行5公尺高度內，每小時速度96公里，充飽電的續航力約10至25分鐘；若要使用「無人機模式」，沒有載人的情況下，可飛行40分鐘。

(中時電子報)