1名女網友在PTT上求解，只想與男生嘿咻錯了嗎？女網友透露，近來自己結識1位男生，但自己只想與他發生肉體關係，並不想有任何情感聯繫，進而希望網友們能給予自己建設性建議。

據了解，此名飢餓女近來結交1名新男友，男生待她甚好，也期望與女生有更多情感關係。然而，飢餓女表示自己只想要與男友嘿咻，不希望男友黏著她過緊，也不想三不五時接受到他的訊息，只希望偶爾聊天即可，眼看男友用情逐漸越深，飢餓女十分困饒的上網求解。

有位男性網友忠肯建議飢餓女，他表示這種2人有「性愛分離」共識的床事不能進行，他舉例自己系上的學妹，也曾與飢餓女目前的男友一樣用情極深，然而男子卻只把學妹當成床友對象，雖曾聲稱若是懷孕就娶她，然而最後卻與別的女人踏入紅地毯，而他的學妹現今也有小孩，但她透露孩子是沒有父親的。因此男網友認為，飢餓女所認為的「我只想玩玩」，極可能是暈船對方的沙漠可樂，也強烈建議2人沒有共識只是肉體關係，奉勸還是不要輕易隨意一起活塞運動。

當然也有其他網友表示，「坦白告訴他能接受做愛，我不喜歡你，不就解決了！」、「這不就固炮的概念，可以問他願不願意接受」，有網友也擔心女網友會有生命安危說明：「我覺得男生會暈船，然後可能鬧出社會案件」，也有網友認為：「我絕對不會暈船，想來可以隨時奉陪」、「我不要當工具人，我只要陽具人」。

(中時電子報)