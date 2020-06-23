國民黨革實院長羅智強，昨 (22)晚主持《未來沙龍》，邀國民黨行管會主委邱大展、文傳會副主委李永萍，探討國民黨主席江啟臣「黨產歸零」的宣示。羅智強說，選舉是一句話的戰爭，以後國民黨就可以大聲地說，「我要捐，是民進黨不讓我捐！」

針對國民黨主席江啟臣宣示黨產歸零。有部分人士質疑「主席憑什麼決定捐黨產」，邱大展解釋，在2016年9月4日的全代會上，已經通過「「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額，將全數捐作公益」」決議，黨產歸零早已是黨內的共識，而非江啟臣個人的決定。

邱大展解釋，在前主席洪秀、吳敦義任內，都曾經主動指派專人與黨產會協商，早日完成國民黨黨產歸零的目標，但過去黨產會卻提出令人難以接受的苛刻條件，以致拖延至今。

他說，可見不是國民黨不想歸零，是民進黨不要讓國民黨歸零。李永萍認為，這是因為「黨產會就是要維持住國民黨的帳面財產，又不准國民黨動用，來保留選舉的相罵本」。

邱大展也特別為國民黨的退休勞工，向蔡英文總統喊話。針對國民黨一、兩千位的退休員工，還有25億的退休金、資遣費拿不到，他們年紀都很大了，「講不好聽一點，一個月就少掉幾個人」。邱大展呼籲民進黨能夠回歸人性，不要讓長輩們含恨而終，「蔡總統，勞工不是你心裡最軟的一塊嗎？」

邱大展也特別感謝韓國瑜，願意將競選總統的1億6千萬補助款，全數捐給國民黨。邱大展解釋，按照規定與慣例，總統選舉補助款一向是由政黨來領取，而韓國瑜很早就表明，願意把這筆錢全部都捐給國民黨來還債，自己一毛都不拿，這對紓解國民黨的財務困境，有很大的幫助。

2020選舉，國民黨的總統與政黨補助款約有4億元，在償還完2.73億元的債務之後，預計到年底還有9千萬元的缺口。邱大展預計推動財務改革方案，來達到財務平衡的目標。

羅智強表示，非常佩服江主席的決心，但也私下提醒江主席「會萬箭穿心」。從法的面向，黨產來源國民黨是站得住腳，但是社會講的是情理，是因為黨國一體的體制，國民黨才能合法取得這麼多的黨產；社會很多民眾，對黨產是不能諒解的。而現實的層面是，不這麼做，黨產也是一毛錢都用不到，還要在選舉時揹負罵名，「那不捐出去，有更好的方法嗎？」

至於黨產捐贈的對象，邱大展說，「退撫基金以及勞退基金，是一個舉例，也會捐給其他的公益、弱勢團體，但也要黨產會同意我們捐」。

羅智強呼籲支持者「政黨是攢聚理念，不是攢聚財富」，黨產是糖，有糖就會有一堆螞蟻，就像李登輝那樣，拿國民黨的錢去成立自己的台綜院。

羅智強回憶，2012年選舉，針對民進黨的「三隻小豬」，馬辦也想以小額募款回應，結果很快就辦不下去，「大家想說你國民黨那麼有錢，還跟我募款，是在講笑話嗎？」

羅智強以革實院募款1千多萬為例，雖然比不上幫推、投石拿標案的金額，但國民黨以前，什麼時候有這麼多的小額捐款？

李永萍說，革實院的成績，證明了「沒有錢而有理念的政黨，最容易凝聚人心」。

李永萍也提醒，民進黨雖然沒有黨產，但他們的錢都在派系。黨產會堅持要把國民黨黨產移作特種基金，是因為這些基金的董監事都是民進黨派的，很容易再用標案的方式，轉移給幫推、投石這類公司，這是國民黨最要防範的。

國民黨內，對於捐黨產有不同的看法，例如前台北縣長周錫瑋認為，「捐黨產就是承認民進黨講的，黨產不公不義」。對此邱大展說，黨的態度是「護憲護法不護產」。羅智強緩頰，「捐」就表示這筆錢是國民黨的，而不是黨產會主張的「沒收」，並且表示非常希望夠邀請周前縣長上節目，分享他的理念。

節目直播時，邱大展的女兒、高雄市議員邱于軒，在底下留言吐槽爸爸「是捐不是煎」，邱大展無奈的說，我的台灣國語，在家裡常常被笑。

(中時 )