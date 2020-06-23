去年與台灣斷交轉向北京的太平洋島國吉里巴斯週二公佈了總統選舉結果，現任總統馬茂(Taneti Mamau)意外成功連任，使得該國恢復與台灣外交關係的期望暫時落空。

據《美國之音》報導，吉里巴斯大法官穆利亞6月23日宣布了選舉結果：馬茂以26053張票勝出，他的對手貝里納獲得了17866張票。

報導說，馬茂領導的「關愛吉里巴斯黨」在今年4月舉行的議會選舉中失敗，其議會席位從31個減少到22個，由多數黨變成了少數黨。而貝里納領導的反對黨「支持吉里巴斯優先黨」獲得了23個議會席位。所以，不少人曾經估計，貝里納將會贏得這次總統選舉。

英國《衛報》稱這次宣布是就中國議題進行的一次公投。馬茂在去年9月突然中斷了與台灣保持16年的外交關係，轉而承認北京。馬茂的外交轉向動作在黨內和國內都引起了很大的爭議。貝里納因此退出了關愛吉里巴斯黨，並另組政黨，在這次總統選舉中成為馬茂的對手。據信，執政黨在議會選舉中失利也跟馬茂轉向北京的決定有關。

報導說，貝里納是親台派，他曾多次表示，如果當選，他將會重新考慮吉里巴斯與中國大陸的關係，這意味著吉里巴斯有可能恢復與台灣的外交關係。

「這對於台灣來說是一次打擊，也是對美國、澳大利亞等對中國在吉里巴斯影響力擴大可能後果感到擔心的國家的一個打擊，」華盛頓國際戰略研究中心學者格雷格．波林（Greg Poling）說。

波林還說：「其他太平洋國家的經驗表明，中國投資和貸款的大量湧入往往會削弱當地國家的治理並加劇腐敗。」

澳大利亞學者娜塔莎．卡薩姆（Natasha Kassam）則認為，如果馬茂因為承認北京的決定而失敗，那對大陸來說將是非常難堪。因為就在幾個月前，馬茂曾前大陸進行國事訪問，會見了大陸國家主席習近平。

吉里巴斯的人口僅11萬，分佈在太平洋中部3800公里的水域內，其中有3個主要島嶼，31個環礁和1個珊瑚島。分析人士稱，吉里巴斯的面積和戰略地位對中共當局極具誘惑力。

(中時電子報)