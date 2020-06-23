高雄市長補選人選底定，國民黨確定自提市議員李眉蓁參選後，「藍白合作」確定破局，民眾黨白天才說找不到人選，晚上立即宣布向親民黨挖角成功，徵召親民黨高雄市議員吳益政參選。民眾黨白天一套、晚上一套，以投機心態欲藉高雄市長補選，插旗南部，高雄市民看不出來嗎？

不同於綠營早就底定直接徵召2018年參選高雄市長失利的陳其邁投入補選，國民黨及民眾黨在確定徵召人選前，一度面臨找不到合適人選出征的困境，民眾黨及部分藍營人士甚至拋出「藍白合作」的聲浪，但在藍營表明會自提人選後，民眾黨按兵不動，表態要等國民黨確定人選後再決定，私底下積極遊說吳益政參選，等到最後一刻再掀底牌。

最先拋出「藍白合作」的民眾黨立委蔡壁如，當初開出的條件是，藍白共推無黨籍的人選，並以年輕、在地為首要條件，蔡壁如當時強調，唯有「藍白合作才有勝算」，各提人選將注定失敗，如今民眾黨宣布補選不缺席，顯然把選舉結果擺在一邊，意在為2022年練兵，格外令人感到諷刺。

民眾黨自稱台灣重開機不是選舉口號，而是改變政治文化的社會運動，但就民眾黨高雄市長補選人選徵詢過程，擺明就是為了不要缺席，以便2022地方選舉布局，直接挖角親民黨市議員帶槍投靠，佔吳益政長期在地方深耕的便宜，擴展民眾黨在南部的知名度。

俗話說還沒學會走別急著想要會跑，同樣身為小黨的時代力量深知這樣的道理，也有自知之明，明知羽翼未豐，沒有必要為了補選硬推人選，選擇支持理念相近的候選人，按照節奏規畫2022地方選舉。

補選時間緊迫，有別於藍綠是給予候選人選戰協助，吳益政看起來反倒是在幫民眾黨在高雄打知名度，民眾黨擺明就是要「蹭」吳益政，並開拓偏藍營的票源，為2022練兵意味濃厚。

(中時 )