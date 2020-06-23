網路上瘋傳楊冪在片場休息時，忘情滑手機還邊摳鼻孔，被網友笑說「女神崩壞」、「偶像包袱呢」。(圖/ 摘自兔兔吃瓜bot微博)

大陸知名女星楊冪和前夫劉愷威離婚後，重心除了女兒小糯米之外就是工作；近期她投入古裝劇《斛珠夫人》拍攝工作，卻流出在片場滑手機、挖鼻孔等不雅照，被網友瘋傳，但也有不少粉絲跳出來幫腔「家住海邊嗎？」

楊冪在電視和電影圈都有好表現，像是電視劇《宮》、《三生三世十里桃花》和電影《小時代》等等，因此至今仍是當地數一數二的女演員之一；先前疫情影響，楊冪只能拍拍廣告和陪小糯米，近日才開始進片場拍戲，但網路上卻瘋傳她在片場休息時，忘情滑手機還邊摳鼻孔，被網友笑說「女神崩壞」、「偶像包袱呢」。

不過，有粉絲跳出來解釋楊冪有鼻炎，無意間會做出揉鼻子的動作不意外，紛紛霸氣反嗆想黑楊冪的網友，「有鼻炎，只有有鼻炎的人懂」、「家住海邊嗎？明星不是有血有肉的人嗎？」、「居然有點可愛」、「明星也是人啊，你真是吃飽撐著」、「滾，人家私底下也拍，還放出來黑」。

(中時電子報)