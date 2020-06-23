大鵬灣與BOT業者解約後，發展方向備受矚目，而隨著濱灣公園的「小巨蛋」亮相又確定鵬琉線將在此復航後，不僅成功吸引餐飲與遊湖業者進駐，近日還新闢「大鵬灣琉球線」，預計7月起，遊客可從高鐵左營站直接搭乘台灣好行到大鵬灣，接著無縫接軌乘船玩到小琉球。
鵬管處指出，台灣好行「大鵬灣琉球線」預計7月開始營運，該路線從高鐵左營站出發，規畫停靠東琉線碼頭站、屏客東港站、濱灣公園站、大鵬灣遊客中心，單趟約54.4公里，平均30分鐘就有一班車，全程在70分鐘左右。
鵬管處說，「大鵬灣琉球線」是落實景點交通無縫隙服務的里程碑，因為它不僅會載遊客到東琉線碼頭，讓他們不用煩惱交通問題，無憂無慮搭船到小琉球，還會載他們進到大鵬灣的濱灣公園，提供另個到小琉球的乘船選項，鵬琉線將在端午節開通。
鵬管處強調，為讓旅客搭乘「大鵬灣琉球線」玩得更超值、更暢快便利，除既有的東琉線小琉球高鐵聯票外，管處也攜手在地業者將陸續推出多款超值旅遊優惠套票與交通聯票，以滿足旅客不同需求及追求高CP值的深度旅行新體驗。
隨著「小巨蛋」亮相後，濱灣公園整體活絡起來，除是鵬琉線乘船處外，還有遊艇泊區、帆船基地、聯合售票中心、借問站、停車場等遊憩服務設施，鵬管處相信大鵬灣將與小琉球連成一氣。
(中時 )
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