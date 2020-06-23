美式賣場好市多廣受歡迎，顧客絡繹不絕。但近日有網友買了店內的冷凍水餃回家吃，沒想到煮完之後入口，有咬到異物的感覺，一吐出來竟然是OK蹦，超噁畫面也讓2萬網友直呼想吐。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出2張照片，表示家人午餐吃在好市多的豬肉水餃，弟弟咬到異物後吐出來，竟然是一個完整的OK蹦在餡內，驚悚照片讓人全傻眼。

網友PO文控訴，家人吃在好市多買的豬肉水餃內餡，竟然咬到一個完整且看起來用過的OK蹦 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友紛紛留言：「以後不敢買了」、「好噁心，誰還敢吃」、「看照片就想吐了」、「求弟弟心理陰影面積」、「這個真的不行，太噁爛」、「恐怖，該不會餡料是手指頭吧...」、「這比吃到蟑螂還噁心」、「看起來像用過的..」、「這包也出太大了」、「有OK蹦就代表有員工受傷，沒有戴手套嗎？衛生很有問題耶」、「除了噁心不知道用什麼形容」、「誰知道包的是什麼傷口，多少細菌在上面，噁」。

(中時電子報)