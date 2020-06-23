1名男網友在PTT上好奇詢問網友後門床事，他表示走進女友後門時，自己總是會聽到「噗滋」聲響，但是換回平日「推」的方式卻是安靜無聲，他還透露某次與女伴刻意進行後門姿態時，才得以聽到「噗滋」聲響的快感，特別上來求解。

男網友表示，近日與女友進行床事時，突發奇想以後門走入，卻意外聽到「噗滋」聲響，2人當下都因聲音關係感到快感，然而在改變正面突刺時，「噗滋」聲響卻消失不見了！男網友當下認為，好玩的聲音怎麼不見了？開始尋著記憶，照著上次的後門動作開始進行，果然「噗滋」聲響又再度出現，男網友感到疑惑為何聲音時有時無，上網求解希望能有個答案能持續執行這個「噗滋」動作。

網友紛紛留言表示，「力道、角度，如果有水會更容易！」、「表示你平常沒有撞擊，你女友屁股也要有肉，撞的大力才有」，也有網友建議：「你可以按鼓掌的罐頭音效啊」，也有網友認為：「不夠肉撞到鼓投會痛吧」、「可能你速度太慢」，但有網友覺得：「不管什麼姿勢都啪超大聲」、「要啪啪肉不能太彈性，最好正面相對，然後抱起來」。

(中時電子報)