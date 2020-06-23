歌壇「東方不敗」張清芳22日宣布和「投資銀行教父」宋學仁離婚，15年婚姻終結，未來是否復出歌壇備受關注；通靈大師江嘉葉就以通靈觀出她未來發展，直言雖可安享晚年，但若想尋第二春可能會不如意。

江嘉葉表示，張清芳活潑外向，個性帶有傲氣，眼神銳利有氣，對人、物選擇很有主見，由於當藝人，一路走來平順、很受歡迎，加深其傲氣和自我主見。

雖然張清芳喉嚨見底，說話直腸易傷人，但脣形紅潤有力，交際手腕不錯，對她喜歡的人不分男女都能和顏悅色，相處愉快，眉心有氣，愛熱鬧、喜交朋友，朋友緣也深，能得到許多互相關心的好朋友。

通靈大師江嘉葉。（圖／江嘉葉提供）

江嘉葉說，張清芳的額頭高聳有氣，事業運很強，18歲開始起運，雖遇過低潮期，但好運很快接著來，天生美嗓加上自己努力，很快就紅遍華人世界。

不過，江嘉葉也提醒，若張清芳想重新回歸藝界，可能要多加考慮，雖然其下巴圓潤有氣、下顎飽滿有光，代表財富飽滿、晚年漂亮，可過無憂的日子，但事業運有衰退危機，而從微有波折的唇形看來，她的感情路上較辛苦，以不婚有男伴為佳，若再尋求第二春，可能不會如意。

(中時電子報)