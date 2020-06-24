娛樂8點半》70歲知名導演兼製片人張紀中有個「張大鬍子」的暱稱，他曾製作《三國演義》、《水滸傳》等電視劇，2002年他與樊馨蔓結婚，4年前王寶強與馬蓉婚變鬧得沸沸揚揚，張紀中與樊馨蔓也驚爆婚變，兩人互咬出軌，張紀中後來與女助理杜星霖傳緋聞，4年過去，最近杜星霖突然分享張紀中抱著孩子照片，疑證實兩人關係。

杜星霖曬出張紀中與一個小孩合照。（圖／翻攝自娛樂扒叔微博）

2016年王寶強突然發文自曝被戴綠帽，指妻子馬蓉和他的經紀人存在不正當關係，之後雙方更為爭產鬧上法庭，引發熱議，同一期間，金庸劇65歲名製片張紀中和老婆樊馨蔓也傳出14年婚變，女方先被傳跟小10歲乾兒子有染，似乎此外遇劇本與李賽鳳偷情乾兒子的緋聞如出一轍，樊馨蔓隨即跳出否認，反控張紀中出軌養小三，雙方爭論不休，後來又爆發肢體衝突。

有自稱是張紀中與樊馨蔓的密友爆料，稱女方「惡毒又不檢點」，說張紀中開始執導《三國演義》起，樊馨蔓就和別的男性過從甚密，被抓包後樊馨蔓還稱會改過，之後卻一犯再犯，讓張紀中根本就是「王寶強第二」，但樊馨蔓否認出軌，反咬張紀中有小三，還有個3歲私生子。

後來，張紀中與友人到樊馨蔓家中，逼她簽離婚協議書，雙方發生衝突，知情人士指張紀中不讓樊馨蔓拍照發微博，便動手搶走她手機，張紀中一方砸破了玻璃門，並搶走了樊馨蔓的手機，張紀中方面則回應，當天發現樊馨蔓和陌生男子躺在床上，雙方發生爭吵，張紀中弟弟還被該名男子毆打，張紀中被樊馨蔓噴了辣椒水，雙方各說各話，張紀中後來送醫照曝光，樊馨蔓回嗆他是裝的，真正要送急診的是她，她平時是低血壓，如今血壓飆至160多，有紀錄可證明。

樊馨蔓不同意離婚，主因是雙方共有約14億台幣的財產分配不均，樊馨蔓向記者透露她私下調查張紀中近年來片酬加股票、海外產業等共有14億，這些都應該屬於共有財產，若透過法律途徑離婚，才有可能如願拿到一半，她更指爭錢不是為了自己，是為了撫養6歲的兒子。

爆出婚變同年底，樊馨蔓發文宣告已將和前夫成立的公司「紀中文化」順利奪回，她同框傳說中的「小王」肖齊比出勝利的V手勢，頗有向張紀中示威的意味。她有感而發說：「2016年底，紀中文化，我努力了近二十年的文化品牌，終於踉踉蹌蹌全部回到我們這裡」，並透露公司經過一年耗損負債巨億，卻被外界傳為「財產」，之後她會繼續努力，以不負投資者的支持，對於公司未來運行相當有雄心壯志。

張紀中（右）曾來台。（圖／中時資料照片）

而曾以《射雕英雄傳》李亞鵬、周迅主演、《天龍八部》胡軍、林志穎、高虎、劉亦菲、陳好、劉濤主演，在台灣播出且獲得超高收視率的張紀中，2017年曾受邀來台，他笑說感覺早就用作品和台灣觀眾交心許久，很開心找到很多知音，也深刻感受到台灣所謂的溫暖和人情味，對於當時與大陸的爭議，張紀中說：「文化是無法滅絕的。」

杜星霖否認和張紀中是情人關係。（圖／翻攝自杜星霖deva微博）

離婚後，張紀中多次頻傳和女助理杜星霖關係親密，然杜星霖都否認，強調自己只是幫張紀中工作，不存在情人關係。近日，八卦微博「會火」報導，杜星霖在網上放了一張張紀中的照片，照片中白髮蒼蒼的他正抱著個兩、三歲的小男孩，兩人一起看書，互動溫馨，有如父子，網友們開始補腦推測，杜星霖可能是證實與張紀中已經共組家庭，真相也只待當事人釐清。

(中時電子報)