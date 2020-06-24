大同廣告歌、大同寶寶、大同電鍋是不少四、五、六年級的年少回憶，這間百年老店今年又因為董監事改選，市場派大動作要搶經營權，成為市場關注標的。其實這間百年老店，不僅土地資產令人覬覦，品牌形象也深植國人心中。

細數大同百年來創造不計其數的奇蹟，大同電鍋有人一用超過40年，就連大同生產的變壓器也被用超過40年，也憑藉著好品質，大同連續七年拿下財團法人台灣永續能源研究基金會頒發的「TCSA台灣企業永續獎企業永續報告類－傳統製造業銅獎」。

不只得獎，由於大同靠著電鍋，在台灣開啟廚房革命，讓大同電鍋、大同電扇成為嫁妝、留學生的必備品，於是締造出「有華人的地方就有大同電鍋」的奇蹟。

日前大同抽獎貼文才短短7天就吸引超過逾千名民眾拍下家中的大同家電產品分享，有網友說，「誰家沒有大同電鍋？就連辦公室都有一台。」大同內部說，「有些客人很念舊，對手中的電鍋很有感情，壞了寧可送來修，曾接到最老的電鍋是40多年的。」

還有網友說，家裡年年收藏大同寶寶，卻因搬家被偷走非常難過。提到大同寶寶，更是早年孩童最愛的玩具和存錢筒，直到今日，有些大同寶寶在網路古董市場喊價30萬元還買不到。

大同前董座林蔚山就曾說過，大同寶寶是他父親林挺生時代生產設計，從1969年問世，大同寶寶原本眼睛閉著是象徵沉思，後來才睜開雙眼，以看得更遠，也讓閉眼沉思的大同寶寶成為絕響。

▲大同寶寶閉眼版是絕版品，市場喊價一個要30萬元。/業者提供

大同指出，最早大同寶寶胸前數字是51，現在已印製到102。時至今日，大同寶寶的頭頂仍有投錢孔設計，可當撲滿使用，就是因為第一代創辦人林尚志認為，「一元之節儉乃創業之原動力」的信念，希望讓客人也養成儲蓄和節儉習慣。

不只大同寶寶、電鍋流傳多年，就連大同生產的變壓器都很耐用，林蔚山曾說，大同在1965年曾送政府一台一萬KVA的變壓器，用以援助越南，大同2005年赴越南投資時，當地官員得知他們來自大同時說：「你們40年前送給越南的變壓器，現在還在運轉中。」也締造另一個奇蹟。

(中時電子報)