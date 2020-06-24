資本市場很早以前就被炒作成全民賭場,但以前的<擦鞋童>手氣不好頂多賠光身家,現今的期權商品,槓桿倍數達二十到百倍,這麼可怕的東西,卻在APP就能一鍵下單,等於小學生手握核彈按鈕,你以為自己不會踩到雷嗎?

2018年的0206期權大屠殺，有投資人用本金五百萬元做賣方選擇權，一天之內變成負債近五千萬元。

近日各大外電報導，美國20歲大學生Alex Kearns，於Robinhood線上交易網站，開設期權交易戶頭，導致現金戶頭出現73萬美元負數，讓他誤認自己揹負巨債無法償還，而選擇輕生。

這個悲劇，本質上要比0206期權大屠殺，來得更令人心寒。

畢竟，0206期權大屠殺的肇因，是國際股市出現劇烈波動，加上券商的砍倉機制太突然；但這位美國大學生的悲劇，則是每位進入資本市場的NPI(非專業投資人)年輕人，都可能遇到的投資陷阱。

很久以前，我就在＜商周.COM>專欄和許多貼文中都說過，資本市場是個可怕又殘酷的絞人肉機。

因為，不僅股市裡充滿險惡陷阱，槓桿倍數高達二十倍，甚至到上百倍的期貨和選擇權，還有連專業人士也膽顫心驚的外匯保證金交易，這些需要具備一定專業知識和操作經驗的商品，竟然在每個NPI非專業的年輕人或大嬸大叔手機中，只要輕輕點幾下就可以下單。

這十幾年來，我聽到太多NPI(非專業投資人)朋友被坑殺的案例，我的臉書中也有粉絲來信，訴說自己在外匯保證金交易中損失不少錢的故事，讓她萬念俱灰。

事實上，對那些NPI(非專業投資人)來說，整個資本市場會變成絞人肉機，真正的凶手不只是類似Robinhood，這類不收手續費，不顧用戶死活，還大打廣告的券商或交易平台業者，還有NPI(非專業投資人)的盲從心理和不正確心態。

例如，美股從3月低點展開強彈，掀起全民炒股熱潮，不少菜鳥散戶一窩蜂搶進免手續費的交易平台，而那位20歲大學生Alex Kearns也是其中之一。

台股前幾個月也出現大媽開戶，還有散戶爭先恐後去借信貸入市的新聞。

如果有機會訪問這些一窩蜂搶短線的散戶，我會問他們，是否真的懂股期權的各種風險，相信他們會嫌我太囉嗦，而且會回我，反正他們只是跟著消息或明牌，搶個幾天紅包，賺點買菜錢或零用金，何需去搞懂那些專業又複雜的東西。

因此，這些NPI朋友說穿了都不是在投資理財，而是矇著眼投機下注。

手氣好的人賺了點錢，全身而退。

手氣不好的，就像那位美國大學生一樣，如同他在遺書中提到的，當初他選擇的是虧損「有限」的期權交易，不知道為何會輸那麼多錢（將近台幣二千多萬元）。他還向家人吐露，在進行交易時，根本不知道自己做了些什麼。

沒錯！世界上最可怕的事，不是去操作那些高槓桿，高風險的商品，而是你不知道自己在幹什麼。

總之，我不是要大家都別碰股票或期權，或外匯保證金交易。

我想告訴NPI朋友的是，不管你面對的人生，職涯或資本市場有多麼險惡，你們都不該用一種遊戲或賭博的心態，拿著美工刀就去和那些拿機關槍的主力法人，或人生職涯上的對手廝殺。

如果你知道，自己不懂那些高槓桿高風險的商品，你就不應該隨便進場操作，才不會被推進絞人肉機。

相對的，如果你想操作那些高槓桿高風險的商品，你就要下功夫去學習和練功，去慢慢透過實戰累積經驗，你才不會被自己的遊戲或賭博心態，逼到絕路。

話說回來，對於NPI投資朋友，我真的建議各位不要去操作期權或外匯保證金交易。

這類高槓桿高風險商品，專業人士在下單前，早就做好交易策略計劃，甚至要不停的確認籌碼或大量成交區，不停的劃線，找出防守線頸線和壓力線，更專業的還要透過＜組合交易＞來提高勝率，像是期貨的＜價差對鎖交易＞，和選擇權的＜跨勒式交易＞，還要精算停損和停利點位。

然而，你們卻都不用做這些功課，只要用手指頭在手機點幾下，就完成交易等著獲利，這不等於是拿美工刀和特種部隊的機關槍廝殺嗎？

因此，這幾年來，我才會不停的苦口婆心，苦勸NPI投資朋友，如果你們也要透過＜資本市場＞來穩定獲利，最安全也最符合你們能力所及的，就是透過中長期佈局的＜總經投資＞，你們才能在這個絞人肉的資本市場倖存，又能吃到資本利得。

當你們具備了最基本的，對於＜總體經濟＞的認知，基本上被主力坑殺的機會就小很多。

因為，主力大戶或法人再厲害再狠，也敵不過中長期趨勢的力量。

相反的，當他們也發現中長期的趨勢出現，他們還會反過來加碼推升趨勢，你們何不坐在轎上讓他們扛呢？

資本市場儘管險惡，但真正讓你被坑殺，被滅頂的關鍵，不在於你操作什麼商品，而是你的心態。

最後，我真的希望類似美國20歲大學生Alex Kearns的悲劇，不會再發生。

同時也期盼有更多有緣的朋友，聽懂我在說什麼，從此避開絞人肉機的各種陷阱，在資本市場中穩定獲利。

※本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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