新冠病毒自今年初爆發肆虐全球，大陸疫情逐漸控制後，全球疫情重災區逐漸轉向歐洲國家以及美國。不過據外媒指出，美疫情仍惡化之際，上週末每日確診已來到3萬，歐洲疫情反而已逐步穩定，同樣上週末與美相比的每日確診人數，僅有3千人，是美國的十分之一而已。

根據美媒《國會山莊》引述英牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）統計數據指出，雖然歐洲國家總人口數僅比美多1百萬人，一度都同為疫情重災區，但如今防疫成效卻大不相同。

不過正值美確診數回升之際，川普政府仍對美國整體防疫看法樂觀。上周美副總統彭斯在華爾街日報指出，過去兩周的確診數量已逐漸穩定，從4月時期每日3萬人，到5月時的每日2.5萬人，如今已下降至每日2萬人。但至上周末，每日確診人數又攀升回去3萬人。

American exceptionalism was not supposed to mean this. pic.twitter.com/4zsiOsYBlI — Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) June 19, 2020

不僅如此，川普近日對新冠疫情的發言再次惹起爭議，如他上周末造勢上大會上，聲稱他將減少全美檢測，以讓全國確診數下降，雖然白宮事後解釋他是在開玩笑；而接受《福斯新聞》專訪時稱即使沒有疫苗，病毒仍會自己消逝，且此時美國每日仍有上千名新增確診。

報導指出，美國新增確診數最多的地方，集中於南部與西南部各州，包括亞利桑那、德州、佛羅里達州以及卡羅來納州，這些疫情升溫的州，都支持採取更為積極的重啟經濟政策，而南部的州更不戴口罩，更讓共衛專家大感挫折。相反的，歐洲如義大利與西班牙雖也曾受疫情重創，但在維持比美國嚴格的封城後，先今已逐漸改善。

川普政府無力緩和疫情擴散速度已讓公共衛生學者高度警覺與不滿。美國疾管中心的傳染病和公共衛生醫師弗利登（Tom Frieden）表示，「美國例外主義絕對不是指此種情況」；美國哈佛大學公共衛生學院教授米納（Michael Mina）也表示，美國政府在各方面的鬆散防疫態度，正加速疫情擴散，「許多歐洲國家新確診數下降之際，美國反而多州確診上升，特別是某些州的疫情根本尚未減輕到足可重啟的程度」。

(中時電子報)