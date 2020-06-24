工作結合興趣和專長，是所有人的夢想，做自己愛的工作每天都能有滿滿的熱情。這間位在台中市北區的博贏運彩行經銷商賈俊瀚，就是工作結合興趣的最佳代言人，他的來頭可不小，曾經是龍舟亞洲錦標賽金牌選手，參加輕艇比賽項目已有20年之久，經歷大大小小各類賽事，可說是台灣之光呢！

但在運動場上的風光背後，他也曾對工作和未來感到茫然，他常自問：「除了當教練之外，我還能有哪些選擇？」後來他參加體育署舉辦的運動彩券經銷商考試，並順利過關，以金牌選手的身分在運彩行業展開創業之路，能一邊經營運彩事業，一邊配合體育署推廣自己喜愛的運動領域，對賈俊瀚來說，他感到十分幸福，對工作每天都充滿熱情和活力。

金牌龍舟選手談創業 首選當然是運彩

【長期經營虛擬會員 疫情期間收入依然穩定】

和賈俊瀚共同經營博贏運彩行的詹佳穎表示，今年運彩市場受到疫情衝擊很大，所幸運彩公司提供相關配套措施，幫助經銷商度過市場寒冬。同時博贏運彩行也選擇更努力專注在推動虛擬會員制度上，使顧客能利用網路進行線上投注，不僅便利，更對防疫有相當大的幫助。不少老顧客以虛擬會員身分進行投注達七年之久，早已和彩券行建立起良好默契，這也成為博營運彩行在疫情期間的主要收入來源。

運彩行長期經營虛擬會員，減輕了因疫情受到的衝擊/中時電子報攝影

【專業態度加上親力親為 業主用誠摯的心留住顧客】

炎夏到來，為了讓民眾到運彩投注更愉快，店家也更貼心提供飲料服務，無論線上線下都用心經營運彩，也是博營運彩行面對嚴苛疫情考驗時，也能屹立不搖的原因。

(中時電子報)