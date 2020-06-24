每逢端午節，常會看到不少新聞媒體報導，粽子熱量高，但在節日和美食當前，真的令人難以抗拒，一不小心就會一顆接著一顆吃，進而造成消化不良、腹脹等問題，增加腸道負擔。

營養師鄭惠文指出，粽子多以糯米製作而成，其糯米是主要由支鏈澱粉構成，粘性非常大，加上食材擠壓在一起，形成厚實的體積，內餡豐富，但熱量高、澱粉多、油脂多以及纖維少，且多數人都沒有細嚼慢嚥的習慣，因此腸道需較長的消化時間，進而會產生腹脹、便秘、消化不良等問題，特別是胃腸功能不佳或胃酸逆流的人，建議淺嚐即可。

面對腸道問題，不少人馬上就會聯想到益生菌，不過，並不是吃了就能立刻解決消化不良的問題。鄭惠文強調，針對腸道的保養，從平常就應做起，益生菌的作用是使腸道功能更健全，進而幫助消化，通常須持續3-6個月長期補充，才有助提升腸道機能。

此外，不少人也會擔心長期服用益生菌，腸道會不會產生依賴性？鄭惠文說，目前並沒有這樣的研究根據，但若要培養腸道好菌，除藉由服用益生菌輔助外，日常也應均衡飲食，並同時多吃蔬果、全穀類等膳食纖維食物，以促進腸胃蠕動，就不用擔心須終生仰賴益生菌才能改善腸道問題。

隨著夏天高溫，動輒攝氏32度起跳，讓人連待在烈日下曝曬10分鐘都受不了，而益生菌的存活率也會受到溫度、酸鹼、濕度的影響，那麼是不是一定要冰？鄭惠文說，不見得，目前市售許多益生菌品牌都具有特殊包埋技術、特殊篩選菌種，對耐胃酸、膽鹼等都有更佳的安定性，因此常溫保存即可，但還是應以該產品標示為主；另外，在挑選益生菌上，腸道裡能定殖的益生菌含量有限，通常菌數以20-100億最適當，菌種組合則以3～5種為佳，並且確認包裝盒上是否有菌株來源、國家認證。

為了應景，許多家庭可會準備大量粽子，甚至把粽子當主食，但一次吃太多粽子或是一天連好幾餐都吃粽子，對身體負擔相當大。鄭惠文提醒，吃粽子要趁熱吃，因冷卻後會產生抗性澱粉，便會使其更難消化，並且不要單吃粽子，可搭配熱湯幫助下嚥，減緩腸胃不適，建議一餐吃一顆粽子為限，食用時細嚼慢嚥，並搭配足量時令蔬果，以維持營養均衡；另外，糯米的升糖指數高，會造成血糖快速上升，因此糖尿病患者吃粽子時也要留意控糖。

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(中時電子報)