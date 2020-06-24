【回憶殺】「歌壇東方不敗」張清芳無預警宣布離婚「銀行投資之父」宋學仁，聲明坦言無法克服雙方差異決定分開，15年婚姻確定成往事，引起外界譁然。

張清芳就讀中國工商專科學校時，在第一屆《大學城》歌謠創作比賽演唱初試啼聲便奪冠，得到發行第一張個人專輯《激情過後》的機會，高亢又清新的聲線相當受歡迎，該專輯創下三十萬張唱片以上的銷售量，展開張清芳邁向歌后的道路。

不過，張清芳雖然擁有好歌喉，早年卻常被批評外型不夠亮眼，還被知名製作人當眾洗臉：「她那麼醜，誰找來的？」飽受酸言酸語的張清芳雖然對外表沒自信，卻不會自怨自哀，她花了更多時間增進歌藝，將原本的優勢發揚光大，但也不放棄藝人該有的外型，日花2小時保養自己卻不過度追求，因為她不想迷失在美貌的競賽裡，希望有一天大家能用歌聲認識她，而不是用外型檢視自己。

張清芳早期常被取笑外表，但她反而更精進歌藝，奠定往後的歌后之路。（圖／中時資料照）

張清芳曾接受媒體專訪，直率地說：「我從小就是醜小鴨，怎麼可能會發夢做公主？當然不會，我很實際。」結束和製作人曹俊鴻的10年情後，張清芳輾轉認識宋學仁，由於太清楚自己要的是什麼，交往半年她便向對方攤牌，「管你是誰，管你條件多誘人，我不打迷糊仗，不戀棧，不虛耗青春，不委屈求全。」更直接求婚宋學仁：「我沒時間再談戀愛，我是可以做太太的人。」

張清芳很清楚自己要什麼，不願意蹉跎光陰，主動求婚宋學仁。（圖／中時資料照）

於是，交往一年後張清芳成了宋太太，嫁入豪門的她常被媒體問感想是什麼，張清芳總是自信地回應：「我值得這一切！」因為在她心中，她和宋學仁都不是出身豪門，都是靠自己努力打拚一切，「我是嫁得好，但不是嫁入豪門。嫁得好，是因為我的條件跟他匹配，不是下嫁或勉強高攀。」

張清芳婚後和宋學仁生下兩個孩子，一同攜手走過15年婚姻的酸甜苦辣，無奈雙方仍有無法克服的差異，從去年開始協議離婚，直到今年夏天才確定簽字，聲明雖然不是夫妻，但還是孩子的父母，不會因為離婚而減少對孩子的愛，也懇請外界不要臆測分開的理由。兩人離婚不口出惡言，成熟的態度獲得外界許多祝福，祝福兩人放手後能有更好的未來。

張清芳和宋學仁面對離婚不願意口出惡言，成熟的態度令人讚賞。（圖／中時資料照）

(中時電子報)