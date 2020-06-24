從市場買回來的蔬菜水果，你是不是只用清水洗個兩三下就開始料理，或直接吃下肚了呢？當心農藥仍殘留在表面，吃了反而傷身！根據專家表示，若要水洗蔬果，必須用流動的清水沖洗長達15分鐘以上，才能徹底去除殘留在表面的農藥，但是一般民眾會洗這麼久嗎？根據統計，約有68%的人清洗時間在3分鐘以下，而有25%的人清洗時間將近6分鐘，因此可以得知，有9成以上的民眾無法將蔬果洗乾淨，導致農藥殘留，長期下來，實在不利於健康。對於清洗蔬果，玉美生技推出一款清洗力相當厲害的「一滴淨天然洗碗精」，讓你跟殘留農藥說掰掰。

一滴淨天然洗碗精清洗力強，有效去除蔬果表面殘留的農藥/中時電子報

【自然成分組成 一滴淨洗碗精 天然ㄟ尚好】

家事專家指出，由於蔬果是要吃下肚的，因此清洗蔬果類的洗碗精必須更謹慎，有兩個要點可以參考，第一個是誠實標註天然成分%數，第二則是國際權威認證，「一滴淨天然洗碗精」天然成分高達99.5%，且獲得法國Ecocert國際認證標章，全台唯一，這個珍貴的標章通常出現在歐美的化妝品保養品上，且品牌以獲得這項認證為榮，可見「一滴淨天然洗碗精」在擁有高效清洗力之餘，也同時兼顧天然成份，健康不傷身。

從影片看出，用「一滴淨天然洗碗精」清洗與用清水清洗產生了極大的差異，由此可知，殘留的農藥十分難應付，確實需要用洗碗精才能徹底洗淨，而「一滴淨天然洗碗精」就是洗碗精中的最佳選擇。

(中時電子報)