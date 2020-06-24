台南市玉井區玉井里辦公處、玉井社區發展協會每年端午包粽活動，規模愈來愈大。（台南市玉井區玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區玉井里辦公處、玉井社區發展協會每年端午包粽活動，社區發展協會總幹事張鍠漳（左）負責粗重活。（劉秀芬攝）

今年玉井里社區的端午節綁粽活動，嘗試與玉井國小學生一起包粽，許多小朋友都是首次親自包粽。（劉秀芬攝）

今年玉井里社區的端午節綁粽活動，嘗試與玉井國小學生一起包粽，許多小朋友都是首次親自包粽。（劉秀芬攝）

台南玉井區玉井社區發展協會包粽不忘助弱勢，送粽子給德蘭啟智中心院童，由主任楊美華（中）代收。（台南市玉井區玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

每到端午佳節，各地里長總是要送粽子給里民，大家各出奇招，找店家代製，或找志工幫忙包粽、煮粽，台南市玉井區玉井里長今年送的粽子，由里長高齡94歲的媽媽坐鎮指揮社區志工包粽，不僅要教玉井國小小朋友綁粽子，還要接單賣粽子為社區籌財源，還不忘送粽子給弱勢團體。

玉井里長葉俊甫今年是里長任期第6年，每年都在母親葉郭秀惠指導下請社區志工包好幾千顆粽子送里民，粽子內餡料好餡多，豬肉肥瘦適中又軟嫩大塊，與蛋黃、香菇、紅蔥頭肉燥搭出樸實美味，深受里民喜愛。

社區發展協會志工也一起出力，每年一起準備食材，一面聊天一面包粽，在愉快氣氛中協力完成，並趁熱送給里民。不過，社區包的粽子聲名遠傳，每年愈包愈多，還有人請社區幫忙代包粽子要送弱勢團體。

為了幫社區籌一點辦公基金，今年社區首次在臉書開放代包粽子，沒想到晚上開放登記，隔天一早就爆量，嚇得社區志工趕快上網截止接單，深怕趕不出來。

別的社區送粽子可能是忙兩天，玉井里社區端午節前是忙兩個星期，社區志工輪番出動，連志工家小學三年級的小朋友也出來幫忙，粗重的活有里長家男丁幫忙，里長嬤則準備了飲料、香菇竹筍粥慰勞志工。

今年玉井里社區的端午節綁粽活動，嘗試與玉井國小小朋友一起包粽，許多學生都是首次親自包粽；社區也是第一次賣粽自籌財源，還有餘力送粽子給在地的德蘭啟智中心，大家也希望里長嬤身體健康，里長嬤牌粽子明年也能繼續飄香。

(中時 )