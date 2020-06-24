為分散端午節連假尖峰時段車流，端午連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。（圖/高公局提供）

端午節交通疏運措施一覽表。（圖/高公局提供）

今年端午連假共4天，6/25至6/28期間，由於新冠肺炎疫情已趨穩定，預估將爆大量出遊潮。交通部高公局研判，端午佳節民眾出遊意願增加，將較往年成長，國道交通量估為平日的1.5倍至 2倍，全國道交通量約達100~120百萬車公里。6/25及6/26兩天，南向旅遊或返鄉，建議下午13時以後出發。6/27日及6/28/，北向返回工作崗位，建議上午12時以前出發。為避免國道交通壅塞，高公局提醒民眾，可改駛替代道路或搭乘大眾公共運輸，別塞在路上動彈不得。

高公局呼籲，北部欲往返中南部地區，可多規劃利用台61快速公路，替代國1國3新竹至台南地區雙向路段，特別建議新竹至台南沿途之用路人，橫向可多利用國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61，尤其是沿海鄰近台61之鄉鎮市區之用路可多加利用，避開車多路段，不僅免費又快速；另6月27日、6月28日將封閉國3西濱北向入口，北返民眾可續行台61至國3香山交流道再接回高速公路，或續行駛至新竹，沿途均有路標指引，建議出門前請先查詢地圖妥善規劃行車路線。

連假宜花東之住房率最高可達7-9成，其中花蓮次日住房率已近91%，高公局研判，國5將出現大量返鄉及旅遊車潮，全日恐長時段處於車多壅塞情形，預判首日及第2日每日6-16時南向南港系統至坪林，第2日15-22時、第3日11-23時及收假日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間為平常5-7倍。

國5南向壅塞時，高公局建議改道台9或106乙；另當蘇澳出口回堵時，往花蓮之民眾請由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北之用路人請改駛台9替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開雪山隧道塞車。最後仍請用路人做好行前規劃，確實避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。

為分散端午節連假尖峰時段車流，端午連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。

(中時電子報)