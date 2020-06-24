活動當天將取廟內龍泉井的午時水灑淨井仔腳鹽田的日曬鹽。(莊曜聰攝)

法會加持過的日曬鹽將分送給信眾、遊客。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情在台趨緩，生活解封，有「台灣王爺總廟」稱號的台南北門南鯤鯓代天府將在端午節當天舉辦消災祈福法會，取廟內龍泉井的「午時水」灑淨平安祈福鹽，由五府千歲加持後，免費提供給錢來的信眾，祈求趨吉避凶，隨身攜帶保平安。

南鯤鯓代天府和台灣守護文創公司在端午節當天上午8點，將在廟內的凌霄寶殿舉辦庚子年端午防疫消災祈福法會，將取用北門井仔腳鹽田的日曬鹽，請來30位法師進行祈福儀式，正午時再取用南鯤鯓廟內古井「龍泉井」的午時水灑淨平安鹽。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，這次特別舉辦端午防疫消災祈福法會，目的是為了在疫情趨緩後安定民心，加持的平安祈福鹽分裝後共有10,800包，將分發給南市府、北門公所、南鯤鯓廟顧問團和全球鯤鯓王聯誼會等參與單位，現場則會發送1,080包給信眾及遊客，另外透過網路發送3600包，活動當天也將全程網路直播防疫消災祈福法會。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，雲管處和南鯤鯓代天府共同舉辦的「鯤鯓王平安鹽祭」已經邁入第16年，吸引遊客收集，每年都排隊索取平安鹽袋，順道帶動濱海漁鹽產業和宗教觀光，2020平安鹽祭預定11月14、15日舉辦，而25日端午先登場的防疫消災祈福法會，贈送五府千歲加持過的平安祈福鹽，讓遊客在端午連假可以安心出遊。

(中時 )