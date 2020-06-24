3年前率領塞爾提克力壓詹姆斯坐鎮騎士，奪得東區例行賽龍頭之位的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，沒想到如今卻失業閒賦在家乏人問津，復賽在即，艾塞亞湯瑪斯不得不在網路上「求職」，讓外界看得好心酸！

艾塞亞湯瑪斯是2011年第二輪選秀第60順位加盟國王，菜鳥球季就展露才華的他，第三季場均就超過20分，2014-15季中從太陽轉戰塞爾提克，2016-17球季繳出28.9分、5.9助攻，成為聯盟賽季第四節得分最高的球員，並且入選全明星賽，季末MVP票選高居第五。

然而湯瑪斯在季後賽受傷，從此之後一路下滑，離開塞爾提克之後改披了騎士、湖人、巫師與金塊，季中遭到釋出，沒有球隊願意接受他，成為無業遊民。

復賽在即，有網友留言「塞爾提克把湯瑪斯找回來吧！」湯瑪斯看到後回應「或者聯盟任何一支球隊都可以，哈！哈！哈！」

湯瑪斯雖然留言的很灑脫，但外界看起來卻是非常心酸，畢竟3年前還是全聯盟頂尖球員，沒想到現在只能口氣低下的尋求溫飽。

目前和湯瑪斯同樣情況的還有尼克楊、J.R史密斯以及前最佳第六人克勞德等人，或許復賽是一個讓他們重返球場的好機會。

(中時 )