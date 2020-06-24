擔任桃園縣首任體育處長，升格直轄市後督導成立體育局，前桃縣體育處長趙平南6月4日因腦癌辭世，享年62歲。當時擔任桃園縣長的吳志揚不捨表示，趙平南愛棒球又有體育行政經驗，是他特地找來讓桃園體育升格的舵手，「趙平南非常耿直，使命必達，奉公守法，戮力去作，讓桃園成為體育大縣。」

吳志揚回憶，桃園原本體育事務層級較低，只有體育場場長，他縣長任內準備升格，要成立體育處找處長，看上了時任北市教育局體衛科長，成功推動樂樂棒球、還建置全市三級學校績優選手一貫培訓體系的趙平南。

「其實請他來作處長之前，我們在北市大安國中的校友會就認識了。這算是自己找的處長，不是人家塞的。」吳志揚說。

趙平南（右前）與吳志揚（中）在桃園縣府一起合作推動體育。（家屬提供）

趙平南之前在北市教育局任職16年，被吳志揚看重轉戰桃園，離開前北市文教記者竟集體致贈寫有「鐵漢科長 鴻圖大展」8字祝福的盆栽，足見只要誠懇並勇於任事，官員不善應酬也能獲得媒體肯定，趙平南也證明吳志揚沒看錯人。

桃園市體育局的同仁回憶趙平南從2013年3月起、擔任兩年桃園縣體育處長的往事，當時桃園因應中央政策成立航空城社會甲組成棒隊，但結構還不穩，球員人數甚至曾遭教育局刪減，熱愛棒球的趙平南協助航空城棒球隊穩定運作，包括極力爭取讓球隊恢復員額，才有充足兵力。

「公家機關要增加員額是非常不容易的事情，趙處長就是一個個去溝通，不會遇到困難就打退堂鼓。」同仁說。

桃園三級棒球很強，從縣長朱立倫時代就奠下基礎，2011年起雖有職棒隊Lamigo桃猿進駐，但職棒隊是私人企業，地方政府要建構六級體制，直屬的社甲球隊才能扮演照顧基層兵源的角色，趙平南任內確實讓航空城穩了下來。

趙平南擔任桃園縣體育處長，完成縣市升格的重要工作。（家屬提供）

趙平南不僅推動棒球，他在北市建置三級學校績優選手一貫培訓體系，也於桃園擬定菁英選手培訓計畫與績優選手培訓補助金發給要點，讓在地好手能夠留在桃園，而不是轉籍到有較佳待遇的北市。

相關措施於2014年實施後，桃園在全國運動會的獎牌總數，從2013年的83面、2015年的84面，到近兩屆驟升至102面與147面，真的成了「體育大縣」！吳志揚說：「我任內的時候，趙處長應該做得很開心，可能我們個性也比較像吧。」

2014年底鄭文燦當選桃園升格後首任直轄市長，計畫再將體育處升格為體育局，趙平南也負責與同仁擬定升格說帖。直到隔年4月1日體育局成立，趙平南也功成身退轉任體育局專門委員，繼續推動體育事務。未料兩年前被診斷出罹患腦癌而退休，「趙專」成為其公職生涯的最後職務，也是體育局同仁對他的稱呼。

「我還記得當時擬升格說帖，就是趙專帶著我們，加班寫到12點多，」桃市體育局競技運動科股長羅明屏說，其實趙平南對同仁非常照顧，加班太晚還會騎機車載同仁安全回家，是大家眼中的好長官。

趙平南曾和同仁分享這樣的心得，「有一次我去爬觀音山，到山上約有3000個台階，爬到一半時向上看去面對著前方無盡的台階，我想放棄回頭，但當我一轉身，看到的是淡水河的美景就在我腳下。所以，工作忙碌時，不要只是沉浸在還有多少事情沒做完，停下腳步，回頭檢視自己已完成的部份，也會給自己帶來繼續努力的動力。」這位鐵漢如今交棒了，但他勇於任事的動力，仍將鼓舞所有曾被其堅持所感動的人。

(中時 )