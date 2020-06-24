不是棒球科班，卻成為北市「樂樂棒球」的關鍵推手，貢獻和執著讓許多棒球人都感到佩服。曾獲亞洲盃打擊王的國立體大棒球隊教練龔榮堂，對摯友趙平男因腦癌辭世感到非常不捨，龔榮堂說，趙平南愛棒球成痴，在文化大學體育系就有「趙棒球」的綽號，也是他非常佩服的硬漢。

「雖然他在文化大學體育系小我1屆，但我們年齡相近，他都叫我學長，我叫他趙兄。」龔榮堂回憶趙平南說：「他就是一個非常正直的人，對就是對，做事的魄力讓我很佩服，也在重要的時候給我很多建議。」

趙平南在1988年成為台北市第1屆棒球專任運動教練，於北市永樂國小執教，麾下球員包括現任文化大學教練李軾揚。龔榮堂表示，當時國內才開始有專任運動教練制度，非棒球科班要考上也非常不容易。畢竟不像一些明星運動員執教，有運動成就當光環，非科班的趙平南因為熱愛棒球去鑽研教學方法，反而是走在時代的前面。

後來成為文化大學棒球隊教練的李軾揚（左），也是趙平南（中）執教永樂國小帶出的得意門生，右為龔榮堂。（趙平南家屬提供）

「時代在進步，20、30年前的老教練比較傳統，是以經驗來指導，當然當時資訊沒這麼發達，也有關係，」龔榮堂笑說，趙平南家中簡直是棒球寶庫，有很多棒球書籍與錄影帶，成為能夠深入分析觀念、方法技術，掌握重點，以教學方法見長的棒球教練，讓棒球初學者也有辦法去理解跟參與棒球運動。

因此，即使通過高考進入公務體系，趙平南義務擔任母校中正高中棒球社教練，耕耘基層20年如一日。2002年，台北市教育局開始全面推動「樂樂棒球」，推手正是時任教育局專員的趙平南，規畫出安全、花費低、場地限制小的玩法，讓棒球種子在基層撒下。

「他把樂樂棒球推到了校園。」龔榮堂說：「棒球發展是很多元的，以前的棒球推展透過校園聯賽，是菁英制，沒打過就不懂棒球。但樂樂棒球增加很多人的了解，從事過、體驗過，才知道棒球是怎麼回事，讓全國都懂棒球。」

龔榮堂笑說，從學生時代到出社會，他和趙平南怎麼聊還是棒球，「有時候看職棒比賽，他就打電話來討論。」討論圈還包括再小一屆的前統一獅球星羅國璋。兩年前趙平南診斷罹患腦癌後，羅國璋也常常陪趙平南到處走走，包括到桃園農工看棒球隊練習。

「他就是喜歡看小朋友訓練，」桃農教練陳炳男說，因為趙平南離開北市教育局到桃園服務，讓他有更多機會目睹趙平南的戮力從公。「他是一個很好的老大哥，也非常認真，曾經罹患腹膜炎也不請假，還是我開車去桃園火車站接他。」

陳炳男說，趙平南其實也有機會去中職工作，但他希望待在基層，就連從台北到桃園上班也不開車，喜歡騎台重機到處跑、到處看，「他就是奉公守法、盡心盡力，是個105分的公務人員，多那5分就是他的付出。真要說有什麼缺點，就是脾氣太堅持了，不過現在說也沒用，沒想到這麼好的人就這樣走了。」

(中時 )