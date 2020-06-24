畢業季來臨，高雄忠義國小23日特別為學生舉辦攀樹畢業典禮，國小部21位畢業生在典禮結束後，利用繩索攀爬上5公尺的高樹，親手接獲校長陳建利頒發的畢業證書，希望藉由攀樹活動驗收學校推行的山野教育，並期許畢業生們在未來人生中能不斷挑戰自我，克服困難。

大寮區忠義國小每年的畢業典禮為了驗收畢業生山野教育課程，都會特別安排畢業系列挑戰活動，繼去年的1200公尺登山後，今年規畫讓21位畢業生攀上5公尺的高樹，再從校長手中接過畢業證書，學生不僅須利用繩索、鉤環等專業工具上樹，更要發揮臂力及技巧避開樹葉、樹枝等障礙物才能達成目標。

畢業生何欣璇表示，在爬樹的過程中她不斷回想國小６年以來的點點滴滴，而在拿到畢業證書的那一刻更忍不住哽咽，感覺如同這些日子遇到很多挑戰也都克服過來了，對她來說攀樹真的非常不容易，幸虧學校安排了山野教育課程，學習到許多野外求生知識，更獲得如此難忘的畢業回憶。

陳建利表示，此次的畢業活動是希望傳達給學生「攀越精彩，攀向未來」的理念，讓這群從忠義國小畢業的孩子可以在畢業後的日子裡，謹記師長給予他們的祝福，讓國中生活過得更加豐富、精采。

忠義國小不斷推動學校山野教育體驗課程，讓課程更豐富多元，從認識低海拔植物和辨別有毒植物到繩結學習、方位辨識和野外追蹤，高年級學生更會學習登山準備、登山安全、營帳搭建、炊事訓練等野外求生技能，並在最後進行２天１夜中級山的成果驗收，展現核心素養學習的最佳體現。

(中時 )