士東國小、幸安國小在教育盃五人制足球賽事中，爭奪冠亞軍席次。(讀者提供)

教育盃五人制足球錦標賽結果出爐，士東國小勇奪甲組冠軍。(讀者提供)

台北市教育盃國民小學五人制足球錦標賽經過激烈競賽後，結果已經出爐，士東國小榮獲男童甲組第一名，創下該校歷年最佳成績，幸安、天母、西園國小分別拿下亞軍、季軍以及殿軍的佳績。

台北市教育盃國小五人制足球錦標賽是由台北市政府教育局主辦，公、私立小學都能報名參加，主要是響應運動人口倍增計畫，增加學子體適能，提昇運動風氣並培養正當娛樂。

士東國小足球校隊總教練王吉成表示，「努力克服挫折，讓情勢翻轉」是這次球隊榮獲冠軍的關鍵因素；士東國小校長連世驊全程觀看冠亞軍之爭，競賽過程中的傳、接球，進攻、防守和射門，每一球都到位，球球都精采，也讓小將們在畢業前留下最美好的回憶。

王吉成透露，這次參賽的U12小將們總計有14名，多半是今年應屆畢業生，過去在U8小一、小二的階段，靠著天分曾嘗到勝利甜頭；不過，這群小將的成長過程並非一帆風順，對手靠著足球環境優勢及苦練，在U10階段曾讓這群小將們吃盡苦頭、受盡挫折，產生了負面情緒，但隨著球技日漸成熟、嘗試改變，情況又再次「翻轉」。

足球比賽要拿冠軍，王吉成說；「天分、努力缺一不可」，轉折點就是足球小將們願意打破過去的習性，「不設限」嘗試以及後天努力，讓他們在這場指標性的賽事中拿下冠軍；王吉成分享，曾看過有天分的小將，在U10因為挫折感就放棄了，實在很可惜，「不設限」的心態、願意嘗試教練的建議，才能將天分、潛力發揮到極致。

(中時 )