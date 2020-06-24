據大陸官媒新華社23日報導，國家發展改革委為貫徹、落實《海南自由貿易港建設總體方案》，加速推進海南自由貿易港建設，今年將分兩批下達中央預算內投資人民幣35億元，用於海南自貿港建設的基礎設施和公共服務弱點項目。

據了解，該資金是要重點支持一批全局性、基礎性和長遠性的項目；第一個是要支持與自貿港建設有直接關係的重大基礎建設，包括社會管裡訊息化平台、綜合保稅區監管設施等風險防控設施；其次，是崖州灣科技城、博鰲樂城國際醫療旅遊先行區、洋浦經濟開發區等重點功能區的配套基礎設施、科技平台項目。

第三，是聚焦旅遊業等主導產業，進一步落實國際旅遊消費中心建設基礎；第四，是結合當前新冠疫情常態化防控要求，支持海南省人民醫院醫教合作，補足公共服務的弱點項目。

國家發展改革委有關負責人表示，將持續加大對海南自貿港建設的資金和政策支持力度，加速推動海南自貿港重大工程建設項目，並及時幫助協調解決項目建設中的困難和問題。

(旺報 )