立委張廖萬堅爭取校園建設，獲得國教署及教育局代表回應全力協助。（盧金足攝）

立委張廖萬堅強調，將持續努力爭取建設經費，讓孩子擁有完善的學習環境。（盧金足攝）

立委張廖萬堅23日會同市議員林祈烽、國教署、台中市府教育局等相關部會代表，會勘西屯區泰安國小、國安國小、東海國小、安和國中等四校的教學環境，針對老舊廁所、電力系統、設備資源等亟需改善，強調將持續努力爭取建設經費

，讓孩子擁有完善的學習環境。

張廖萬堅說，上周趁著休會期間已會勘西南屯四校的電力設備及共融遊戲場建置，為了盡快改善學童們的校園環境，所以堅持馬不停蹄的持續安排會勘。

接力會勘行程，在地的港尾里長楊忠義、福林里長林柏翰

、福聯里長馮進通以及市議員陳世凱服務處代表也都到場關心。

張廖萬堅指出，前陣子因應防疫不便到學校進行實際會勘

，但仍在接獲校長、家長反映各項校園建設老舊、教育資源缺乏的情況後，積極透過書面與電話向中央爭取經費。

其中，國安國小的魔幻舞台周遭區域，至今已有23年的歷史，是校內教室區通往球場、操場的主要通道更是該校總共1700名學童使用率最高的中心位置，但因通道狹窄、而舞台展演場的階梯高梯差都造成學生行動不便甚至受傷的可能，亟需盡快改善，確保學童安全無虞。

此外，泰安國小因校舍老舊，遇上雨季屋頂就會積水甚至漏水，張廖萬堅表示，去年度已成功爭取該校安學樓的防漏工程補助，將再今年的暑假動工，讓孩子在放完暑假後能夠看到嶄新的校舍，徹底改善泰安國小屋頂漏水問題，讓孩子們教室的天花板不再滴滴答答。

國安國小感謝張廖萬堅協助將校園內的老舊危險設施逐一改善，司令台兩側的階梯在委員的爭取下已順利完工，讓孩子們上下樓梯不必再小心翼翼，而魔幻舞台的通道因是早年的設計，不符合現今的使用條件，造成孩子們出入動線上相當大的不便，希望盡早完善改善，讓孩子們能夠更順暢的進出校園。

國教署表示，攸關學生人身安全的相關建設都是補助的第一優先，因此會全力協助資源的挹注，希望能盡快改善學校建設，讓學童的安全無虞，希望地方政府能夠配合將中央補助不足之剩餘經費補足，讓孩子的校園環境盡快得到改善。

張廖萬堅與中央相關部後代表接續到東海國小、安和國中來會勘，分別爭取活動中心建置舞台、音響、表演空間及校園集合場的地面鋪設，獲得國教署及教育局代表回應全力協助。

張廖萬堅表示，因今年還編列防疫的經費，導致中央目前的經費有限，因此雖然仍有許多學校其老舊廁所、電力系統

、設備資源等需要改善，但經費實在無法一次到位，所以必須依照急迫性等考量來安排順利，努力爭取建設經費改善校園設施。

(中時 )