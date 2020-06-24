對大多數人來說，炎炎夏日就是要躲在冷氣房內避暑，不過，在沒有空調跟電扇的時代，古人是如何度過炎熱的夏天呢？事實上，面對氣候變化，古人自有一套應對方式，早在周朝，人們就有挖鑿冰窖度暑的紀錄，唐朝更誕生了許多現代人常吃的夏季冰品。顯然，面對自然的挑戰，人類自會為生存找到一條出路。

早在周朝，就誕生了一種叫「夏房」的屋子，在屋內，有許多奴婢輪流為貴族搧風，這成為相當早期的避暑方式。此外，周朝還發明一種叫做「冰鑑」的容器，這種容器最早是用於祭祀，後來才被拿來在夏季的室內使用。說到冰鑑，在該容器上方有個方形的蓋子，可以往內部添加冰塊，蓋上有兩個小孔，將蓋子蓋上後，冷氣會從兩孔中冒出，讓室內充滿涼氣，而冰鑑不只可當空調，還可當成冰箱。

到了秦朝，秦始皇曾建過一座水晶宮，整個宮殿的柱子都是用水晶做成，內部可藏冰，到了夏天，涼氣就會透出柱子蔓延到整個宮殿；漢代也有類似的宮殿，叫做清涼殿，降溫原理與秦朝的水晶宮類似，不過製冷技術是有過之而無不及。

到了唐代，也有一座含涼殿，傳說唐玄宗和楊貴妃就喜歡在裡面乘涼，含涼殿採用「全自動循環系統」，在屋頂有一個「扇車」，「扇車」發動時會對準水源，把冷水順著屋簷上的管道吹下去，在室內產生冷氣；為了防止水流下來的時候讓殿內積水，工匠們還做了一個可以循環流動的水管，安裝在宮殿的角落，把水重新引到屋簷上，然後再流動下去，這樣不用人為操作，含涼殿也可以永保清涼。

不過，比起空調這類技術，民以食為天，冷飲及冰品的出現可能更讓人感到雀躍。早在商代，人們就有喝冷飲的紀錄；唐代則是冷飲的發展期，不僅有冰棍，還有用水果做成的酸梅湯、烏龍茶、桃花茶、薑茶、荔枝膏、紅茶水、椰子酒和用水果製成的奶茶。

經濟繁榮的宋朝更是「吃貨橫行」的時代，比較著名的有「涼水」和「渴水」。涼水是指偏涼性的飲料，像是綠豆水、紫蘇飲、甘蔗汁等；渴水則類似於今日的濃縮飲料，不過比較健康，是用水果熬煮，有的還會加入了一些滋補身體的中藥，有木瓜渴水、楊梅渴水、葡萄渴水、丁香渴水等。

(旺報 )