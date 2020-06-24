陳零九因狼人殺暴紅，推出個人貼圖。（滾石國際音樂提供）

全能創作歌手陳零九跨足音樂、遊戲、時尚、影視、主持領域，沉著態度與超強邏輯圈粉無數。與狼人殺好友邱鋒澤、黃偉晉、小賴、婁峻碩共同錄製「叮咚五堅情」實境節目，在6/22首播，親和形象無偶包互動大獲好評。近日陳零九更與圖文作家「梁先生」合作推出專屬聯名貼圖，上架一天狂銷1500套，超越知名貼圖白爛貓、小學課本的逆襲等，急速登上原創熱門榜第二名！

繼去年底發行全創作專輯《過》，這次陳零九與專輯設計師「梁先生」合作，推出40張LINE貼圖， 其中也藏有與狼人殺好友互動的驚喜彩蛋，精美畫風和超高CP值讓粉絲直呼：「超好看必須買爆」、「以後聊天室都是貼圖對話了！」

首次推出個人官方貼圖，平常淡定的陳零九也難掩興奮之情，在個人Instagram上開心宣布上架。維妙維肖的人像圖畫完美捕捉陳零九的日常樣貌和表情，連私下「耍廢」蓄鬍的樣子也收進貼圖中，歌手朋友韋禮安忍不住出聲留言：「羨慕鬍渣」，陳零九則幽默回應：「可惜不能給你！」

除了日常用語，貼圖中也出現不少時下超夯的狼人殺術語台詞，以及陳零九分身帳號「陳小九」的經典語錄，讓粉絲一次完整擁有所有面向的「零九大神」表情包。此次聯名設計秉持陳零九一貫風格，兼顧實用與美觀，更收錄許多一針見血的直率發言，受到大量使用者及原創愛好者的矚目，貼圖甫上架，即持續在熱門排行榜上佔據一席之地。

陳零九多才多藝，近年火速爆紅勢不可擋，更是不少廠商青睞的合作藝人。舉凡服飾、遊戲、商業品牌、主題曲，陳零九都是許多客戶首要指名的合作對象，而他在六月初肺炎疫情趨緩解禁後，馬上收到許多校園演出邀請，七月到九月商演邀約也上門，更收到許多跨年場次的詢問，行程再度爆滿。而他原定今年5月舉行的個人演唱會已延期至9/5，將在Legacy MAX兩千人場地與歌迷粉絲們近距離相見。

(中時 )