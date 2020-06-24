日前家樂福宣布併購頂好、JASONS超市，引起業界高度關注，外界更將之解讀為劍指超市龍頭全聯之舉。對此，全聯董事長林敏雄23日在媒體餐敘上首度被公開問及此事，他霸氣回應表示：「我們不怕競爭！」他並強調對方是「可敬的對手」，商場上有競爭才會有進步，而他也對全聯的競爭力很有信心！

全聯是近年來台灣成長最快速的零售通路之一，不僅在2019年底正式突破1,000家店，已相當於便利商店的規模；2019年營業額1,300億元，更創下歷史新高紀錄。展望今年，林敏雄表示，全聯持續進步，也推出很多新服務，預計今年全年營收創下1,400億元新高的目標，可以達陣沒問題。

過去半年因應防疫，幾乎沒有公開露面的林敏雄，23日首度在媒體餐敘上暢談今年公司的營運現況及展望，也被媒體問及在同業的併購策略下，國內量販超市通路迎來新的競爭局面，全聯如何看待及應對。

林敏雄指出，目前全聯的競爭對手，從量販、超市到超商幾乎都是外商企業為主，但全聯從一間很小的軍公教福利中心起家，一步步擴張到現在1,000家店的規模，成為台灣最大的本土超市通路，單店經營效益並不輸給國際頂級超市，所以他認為「有競爭才會進步」，而且全聯也不怕競爭。

林敏雄並指出，全聯現在每天來客數約150萬人，這些人當中八、九成都是全聯會員，去年推出的自有支付工具PX Pay，目前在門市支付的比重也已來到24％，預計目標要衝到40％。他並透露，未來不排除可以讓PX Pay支付走出全聯門市以外，因為已有龐大的使用者，是行動支付很好的發展基礎。

全聯支付工具PX Pay去年5月上線以來，在門市積極推廣、優惠活動加持，加上今年疫情催化下，據全聯統計，目前下載數即將突破700萬大關，預計今年可望挑戰800萬下載數；同時，全聯整體非現金支付消費比重，也預計從目前的45％提高到50％。這對於以往被央行多次「關切」錢幣使用量最多的全聯來說，是一大重要突破。

此外，全聯去年提出「數位轉型」大計的其中一塊「實體電商」計畫，也預計將在今年7月上線測試、年底前正式上路。該計畫包含「到店取貨」、「店配到宅」兩大塊，前者主打可讓上班族用全聯PXGo訂貨，再順路到附近的門市取貨，或是消費滿額可透過機車宅配免費外送，將以門市為中心2公里內為外送距離，將成為全聯服務的新嘗試，後續發展值得關注！

(工商 )