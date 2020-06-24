國民黨在23日下午正式宣布，由高雄市議員李眉蓁出馬投入高雄市長補選。李眉蓁能夠出線的原因也引起各界熱議，名嘴李正皓表示，李眉蓁能夠出線的原因，是因為他的父親李榮宗和韓國瑜的關係很好，甚至達到了正韓軍的程度。

李正皓在政論節目上表示，這次國民黨會找李眉蓁投入高雄市長補選，是因為她的父親李榮宗就是大韓粉，並指出在高雄有分正韓軍和蹭韓軍，比如說曹桓榮就是正韓軍的代表，他還用臉書社團中的投票舉例說明，韓粉區分得很清楚。

李正皓用3件事情說明韓國瑜和李榮宗的關係十分友好，首先，當初三山造勢的時候，身為果菜公司總經理李榮宗在這過程中出力甚大，只是他比較低調；第二，韓國瑜剛就任高雄市長，夜宿果菜公司時，就是睡在李榮宗的辦公室；第三，2019年8月韓國瑜被國民黨提名為2020年總統大選候選人時，顏清標曾南下密會韓國瑜，雙方密會時，李榮宗是陪同韓國瑜出席的人之一。這些事情都說明了，李榮宗在韓市府團隊中，扮演很重要的角色。

李正皓還說，同為市議員的李雅靜，一樣年輕、在地，也連任議員，而且還主動表態要參加補選，但最後是李眉蓁出線了，因此這次選舉，就是國民黨想要再去尋求韓國瑜的幫助。李正皓和其他議員討論發現，李眉蓁在全國的知名度幾乎為0，她可以想像的是靠她的父親李榮宗，而李榮宗大家可以想像的就是他和韓國瑜的關係，所以這次的選舉又變成挺韓和反韓的大戰。

(中時電子報)