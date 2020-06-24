趙平南服務體育行政近40年，從在台北市推動樂樂棒球，到協助桃園體育升格及提升優秀選手待遇，多數受益者或許不會知道來自誰的貢獻。不過卻有一群男孩，永遠都會記得「趙棒球」的精神並傳承下去，這是趙平南從1992年開始回母校中正高中義務指導棒球隊，20年如一日，所耕耘種下的成果。

趙平南從文化大學體育系畢業後，1988年考上台北市第一屆專任運動教練（棒球），於永樂國小執教，但基於進入公務體系能有更大影響力的理念，他在1990年通過高考成為體育行政人員，怎料隔年秋天發生的一段插曲，讓棒球教練的身分又陪了他20多年。

母校亂入秋季賽 趙平南毅然任教

原來是趙平南的母校中正高中，1992年竟然「好膽」報名參加全國青棒秋季錦標賽。當時還沒有高中棒球聯賽，僅有每年兩次的春、秋季錦標賽，且參賽球隊清一色都是華興、美和、榮工這些科班隊伍，絕不可能有升學高中來送死。

「當年看報紙不知哪裡來的勇氣直接報名秋季賽，」中正高中該屆棒球社社長吳竟豪回憶，當時躲在圖書館後面的公共電話打去棒協報名，出發前全隊還覺得自信滿滿，結果當然是場場遭到慘電，「教練就是看新聞看不下去，才回學校找校長，開始義務指導我們…」

在那個還沒有周休二日的年代，每周六中午放學後，中正的操場就能見到趙平南指導棒球社的身影，從如何握球、投球正轉、觸擊、離壘、接力傳球等，一步步從基本動作教起，展開趙平南工作、母校兩邊跑的生活。

「那時常常打一天的棒球，回家還會跟教練繼續打電話聊棒球。」吳竟豪說：「別的高中生是跟女友講電話到半夜，我是跟教練從第1棒聊到第9棒，再聊回到第1棒。」

趙平南在三壘指導區下達戰術暗號，是中正高中棒球隊員共同的回憶。（中正高中棒球隊提供）

首屆高中棒聯 對華興差點得分

學生棒球聯盟從1992年（民國81學年度）開辦高中棒球聯賽，也成為趙平南執教中正高中的第一個挑戰。當時北市地區預賽還沒有任何1支像中正這樣的公立升學高中，結果中正首戰就以14比2大勝景文高中，對上當時有謝富貴（後改名謝承勳）效力的華興高中，用強迫取分還差點得逞，若非賽事受天雨影響，中正最後得一日兩戰，更且因天色太暗被6局裁定以8比10惜敗強恕高中，中正可能已經打入複賽。

這支秋季賽被科班球隊痛宰的社團隊伍在趙平南的指導下，比賽中做的可是職棒隊才會演練的牽制戰術！趙平南雖然沒有運動員光環，但他蒐集各種當時資訊不發達、得來不易的棒球資料，印給球員的雙殺守備SOP，是英文棒球雜誌上「小熊先生」桑柏格（Ryne Sandberg）的示範動作，還用錄影機「飛梭」格放日職名將清原和博的打擊影片，傳授球員如何掌握內、外角的擊球點，可是當年連科班球隊也沒有的專業方式。

第2屆金龍旗青棒賽，中正高中在1996年1月11日於台北市立棒球場迎戰屏東永達工專，首局就狂打20人次攻下16分，5局共敲29安、15次盜壘成功，以33比2大勝。很難想像金龍旗的單局得分、打數、盜壘數及單場最高得分等4項紀錄，一度竟由中正這支升學高中所保持著。

趙平南在賽前餵球讓球員練打。（中正高中棒球隊提供）

金龍旗大勝 創4項紀錄

那屆金龍旗，中正是唯一打入32強全國決賽的公立高中，直到遠征屏東才不敵蘇澳海事，下學期的高中聯賽則以1分之差無緣12強全國決賽。第3屆金龍旗，中正高中首戰就在投手徐立新的「無安打比賽」帶領下，5局提前以10比0完封「第一學府」建國中學，後來差點就要殺入全國24強，可惜面對科班勁旅桃園農工，因關鍵失誤沒能守住一開始的5比0領先，以5比8遭到淘汰。

就這樣，在公立升學高中也能獲得專業的棒球指導，可以在發球機、打擊屋等設備下練習，趙平南的耕耘和付出，讓一個又一個不是就讀體育班的男孩，也能享受和實現他們的棒球夢，成為一輩子的棒球迷。就連多年後因為黑豹旗高中棒球大賽，來拍攝一日教學節目的職棒球星高國輝，看到中正竟有打擊屋和各種投打護網，也嘖嘖稱奇。

趙平南（後排中）在中正高中棒球隊指導的學生，以校友隊形式繼續活躍於大台北地區的乙組棒球聯賽，趙平南生前也常趁假日前往指導。（中正高中棒球隊提供）

20年如一日 成就男孩們的棒球夢

更重要的是，趙平南義務指導母校的奉獻精神，還有正直認真的做事態度，也感染了每一屆棒球隊的成員。即使隨著他在政府機關步步高升，因公務繁忙無法再來指導校隊，也有學長接棒義務指導，就像1992年的趙平南一樣。

兩年前趙平南因腦癌病倒後，昔日棒球隊的學生也曾多次探望，儘管學生們都怕他太累，但「趙棒球」聊起棒球和當年的比賽回憶，更是神采奕奕，讓「師母」李幸君很是安慰。

趙平南在今年6月4日清晨辭世，享年62歲，許多人不捨他這麼年輕就離開。但趙平南耕耘母校棒球隊超過20年的付出，是他最溫暖的成就之一。中正高中棒球隊仍在高中聯賽鋁棒組與黑豹旗奮戰，中正校友隊依然活耀於大台北地區的乙組棒球聯賽，而不論是學生、校隊或是周末來打球的民眾，都能繼續使用中正高中的打擊屋，這是「趙棒球」留下的遺愛。

(中時 )