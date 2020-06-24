嘉縣民雄鄉某私立幼兒園1名教師遭家長指控無故拉扯6歲女童頭髮，導致其小腿淤青、不敢上學等，警政單位已受理張姓家長報案，並完成筆錄，園方澄清，淤青並非老師導致，但近期會請該教師不到園上班，嘉縣教育處24日也前往實地勘查。

園方坦承疏失並希望與家長私下和解，但未果，園方指出，6月20日上午進行端午節活動，中午午休時，該名老師發現一名幼童在走廊走動未在教室睡覺，在沒有向幼童詳加詢問原委時，認幼童未休息起來走動會干擾到其他小朋友，一時情緒失控，將幼童棉被丟至走廊，並拉扯幼童頭髮。

張姓家長則強調，看過監視器畫面女兒去完廁所回來並沒有嬉鬧或吵同學睡覺，而是直接走到自己的位置上，該名教師卻無故拉了女兒的頭髮，導致女兒現在不敢上學。

依幼兒教育及照顧法第25條規定，教保服務機構之負責人及其他服務人員，不得對幼兒有不當管教之行為，如有違反，將幼照法第46條規定，處新台幣$6千元以上，3萬元以下罰鍰，並公布行為人之姓名及機構名稱。

(中時 )