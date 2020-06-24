力暘能源公司23日舉辦旗下天權、玉衡、開陽、瑤光等4公司99MW（百萬瓦）太陽能光電場動土典禮，宣示將把屏東打造為台灣太陽能光電綠能王國。（謝佳潾攝）

近年政府力推綠能政策，屏東沿海一帶因是嚴重地層下陷區，多數土地鹽化又易淹水不利耕作，因此成為發展太陽能光電重地，不少業者進駐「種電」，而以光電技術專業著稱的力暘為此整合旗下4公司建置99MW（百萬瓦）太陽能光電場，宣示將把屏東打造為綠能王國。

力暘能源公司董事長黃志文表示，東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮，因沿海土地嚴重地層下陷，許多農民土地不利耕作，造成農業欠收或土地荒廢，所以政府推動嚴重地層下陷區域太陽光電發電業的政策規畫，不僅是活化土地利用，更是保障參與地主權益。

「挑戰很大！」黃志文說，發展太陽能的最大挑戰，就是取得地主信任，所以力暘能源很積極與地主溝通，以每甲土地年租金40萬承租，簽約20年，為農民地主增加經濟收益，而2年來的努力，有超過1000位的地主，總計250多甲的土地出租給力暘。

他說，此次推動99MW太陽能光電場，除攜手策略合作夥伴中租迪和投入合作地面型電場外，也獲科技大廠士林電機、友達與富士康等協力廠商共同合作，預定2021年6月底全數完工，每年將為屏東創造約1.35億度發電總量。

他強調，力暘將以佳冬鄉作為領先模範案例，預計3年內累計建置完成300MW的太陽能光電場，將打造屏東縣為全台第一的綠能王國。

(中時 )