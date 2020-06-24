冰島氣象局表示，在冰島北部海岸的地震儀在過去3天偵測到超過3千次的「輕微地震」，造成落石、山崩等狀況，還有官員警告，當地最活躍的格理姆火山（Grimsvotn），可能會出現自2011年以來的首度噴發。

根據《法新社》報導，冰島當局在6月中旬開始，就發出警告，表示格理姆火山（Grimsvotn）可能會再次噴發，因為觀測到火山二氧化硫濃度正在增加，這也說明了「淺岩漿」存在。

除了火山可能噴發之外，冰島北部海岸在過去3天偵測到超過3千次地震，其中3次地震震度超過5，雖然有引起落石、山崩等狀況，但幸好沒有出現重大人員傷亡事件。

冰島氣象局也對此表示，雖然不排除地震會引起大規模地質活動產生，不過通常這樣的地震不會引發更嚴重的事件。

不過若是火山真的噴發，可能會造成一些損失，在2010年時冰島的艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）就曾經噴發，當時造成北大西洋超過10萬架航班受到影響，還有8百萬名旅客受困。

不過依照2011年格理姆火山（Grimsvotn）噴發的情形來看，應該不會那麼嚴重，歐洲航管組織（Eurocontrol）資料顯示，當時僅造成維克（Reykjavik）機場暫時關閉，歐洲地區9百架航班取消，不過因為該火山距離瓦特納冰川（Vatnajokull）不遠，可能會使冰融化進而發生洪水。

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(中時電子報)