近日天氣悶熱，女性私密處難免出現異味或分泌物，但有時也可能是身體異常的警訊，不可不慎。婦產科醫師李偉浩在節目中透露，1名30歲女子因高燒不斷、下腹劇烈疼痛前往就診，結果一用鴨嘴器撐開下體，患者私處隨即流出又濃又黃的分泌物，乍看之下就像液態起司，且伴隨著厚重魚腥味，畫面相當駭人。

李偉浩日前在《醫師好辣》節目中分享收治案例，指該名女子年紀約30歲，被送到急診室時已持續發燒約2天，經抽血檢驗後發現發炎指數飆高，加上患者有嚴重下腹部疼痛症狀，因此急診醫師懷疑她有婦科疾病，便緊急聯絡婦產科進行會診。

李偉浩回憶，他當時使用鴨嘴器進行內診，不料才剛把病患下體撐開，立即從內部流出大量又濃又黃的分泌物，看起來就像融化後的起司，同時帶有難聞的魚腥味；由於患者體內有發炎狀況，醫師隨即安排住院，並施打抗生素，但情形依然沒有改善，直到透過電腦斷層檢查，才發現她除了子宮發炎，兩邊的卵巢皆已化膿。

李偉浩指出，醫療團隊進行手術時，患者兩邊的輸卵管「都已經爛掉了」，無奈之下只好將較嚴重的一邊切除，雖然恐影響未來生育能力，但還是讓女子僥倖保住一命。主治醫師表示，該患者是在2、3個月前開始出現分泌物，誰知她上網爬文後認為是正常現象，便一直沒有就醫，才會讓病情不斷惡化。

他也提醒，雖然女性私處分泌物屬正常現象，但通常都是透明色，如果看到白色分泌物，且伴隨搔癢症狀，就可能是念珠菌或黴菌感染；若分泌物呈綠色，同時有解尿疼痛情形，則懷疑是陰道滴蟲感染；至於黃色分泌物屬細菌感染機率最高，雖然有時不會有症狀，然而若出現不適感，最好還是盡快就醫檢查。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)