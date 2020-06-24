北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫 06:332020/06/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓領導人金正恩。（朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩主持了執政黨中央軍事委員會，並決定暫停對南韓採取軍事行動的計畫。 北韓日前因不滿脫北者團體傳送反領導人金正恩的傳單，動手炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並揚言採取軍事行動。 1950-53年韓戰結束時，僅簽署停戰協定，並未簽署和平條約，因此兩韓實際上仍處於戰爭狀態，數十年來一直相互發送傳單，但在2018年和平協議中同意終止「所有敵對行為」。 (中央社) #軍事行動 #金正恩 #暫停 #南韓 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 抵制陸貨 印人喊喊而已 04:102020/06/20 國際大事 北韓突然對南韓強硬都是為了經濟與她 21:362020/06/20 國際 北韓公主大進化！金與正變身「終結者」 成平壤「二把手」 22:592020/06/21 國際 金正恩真的還在人世嗎？名嘴驚爆詭異點 21:522020/06/21 政治 金正恩歡樂列車揭密！學校抓少女直送豪宅 只愛170cm長腿妹 08:572020/06/22 社會 南韓防長：金與正已是北韓實質上的二把手 21:482020/06/22 國際 酸文在寅硬蹭川金會 鬧劇一場 04:102020/06/23 國際大事 金與正開火 南韓國防部長：她負責反派角色 14:442020/06/23 國際 科技工業區、都市計畫加持 盼帶動台南七股發展 17:272020/06/23 寶島 金稱人人是演員 川普上鉤了 04:102020/06/24 國際大事 國際熱門新聞 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 墨西哥7.4淺層強震 至少4死 地面驚人「反覆開合」 - 國際 印陸兩國軍方同意 邊界軍隊「脫離戰鬥」 - 國際 北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫 - 國際 - 中央社 川普停發工作簽證 矽谷跳腳 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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