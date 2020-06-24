台股瘋生技，全球新冠肺炎感染人數來到單日歷史新高，生技會不會繼續瘋下去？ 阿水上一期提到，現在這個盤，外資就是在買，有時候來到高點，投資者心就跟著浮動，不知該獲利出場了結好，還是該繼續抱。

首先要看到的是，目前台股近期上漲的個股，大都是生技類股及紡織類股，生技類股包括合一、中天等， 都還是非常強勢；紡織類股則有南緯、弘裕等，很多投資人都看得手癢心癢，前段時間就先買進的，擔心現在要不要停利；還沒買的投資人則想著，是不是還有類似的股票可以買？現在進場會不會追高？

回歸市場本質，目前全球疫情並沒有消退，所以一談到新藥、防疫，這些風口浪尖上，或是有值錢資產的類股，依舊是短期的趨勢。怕追高殺低的讀者朋友，阿水分享兩個簡單的做法供各位參考。

第一：每天看一下當天漲停股的類別都是哪些，相同類別的股票都偏強勢時， 短線上其他還在均線糾結的，比如正與五日線、十日線、二十日線糾結的股票，一旦出現紅Ｋ突破糾結區間，而且當天成交量也比過往五日均量有倍數以上成長，就可以多注意。

第二：股價一定會上下震盪， 波段漲幅超過五○％的個股，不建議非專職投資者見高就追，但回檔到月線時，若月線有守住，又出現紅Ｋ上漲，或有出量，也可放入參考名單中。

當然，最重要的還是大盤的動作，上周三大法人在上市類股中，共賣超三．○七億元，其中外資賣超了十四．八八億元，自營賣超二十六．八億元，投信在上市類股一共買超三十八．六一億元。

附表為上周近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。外資的動作開始在放緩，只是三大法人的資金主要還是湧入電子類股，最火紅的生技類股與紡織類股反而是少數，所以當外資的動作又放慢時，加權短線上要再多注意。

如果對大盤震盪還是沒有好的準則，可參考過去的歷史經驗，也就是當台積電比加權指數更早跌破月線，那麼短線上那三、四天就要多注意大盤震盪往下的可能。

比如已看了某檔股票，但又害怕一買就短套，想找較好的入場點，當下如果台積電正好跌破月線，短線上就可以再等，因為加權短線也可能跟著調整，此時多數類股可能稍稍走弱，或許就會有相對便宜的入手點出現囉。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)