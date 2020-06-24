台中市吳姓男子所創立的「先天一炁（音同氣）商道文化企業有限公司」，遭控以宗教為名義斂財又騙色，本刊直擊此神秘團體，發現信徒口中這位偉大的「造物主」吳文輝不僅自稱會處理各式疑難雜症，就連天災人禍也可以被他輕易扭轉，甚至還有植物人來找吳文輝傳炁治療，在半年內奇蹟似的復原，還可以與其他信徒一起去爬山，有位曾罹癌的信徒更向記者分享，「來上吳老師的課後，一下子全都好了。」

記者透過一位Ｈ女進入先天一炁位於台中市中清路一段的總部，自稱吳老師秘書的Ｋ女不斷用話術吸引記者加入，Ｋ女先是拿出手機分享吳老師的救人神蹟，她說前陣子有名年輕男子因車禍成為植物人，經過吳老師「傳炁」與課程治療，短短半年就恢復，還可以跟大家一起爬山玩樂。

吳文輝自豪的傳炁課程還多次開班授課。（圖／翻攝畫面）

本刊記者佯稱父親癌末，Ｋ女與Ｈ女唱起雙簧，要記者帶著父親盡快上課，才能救回父親，若是無法到場，吳老師也可以「遠端傳炁治療」，效果一樣好。

此時一位白髮老伯出現，表示自己去年被診斷出血癌末期，因為吳老師才痊癒，甚至連先前化療掉的頭髮也全部長回來，「台灣的化療、癌症標靶藥物什麼都沒用，來到這裡上課一下就都好了。」老伯看似相當滿意。

吳文輝甚至還推出了理療券供給信徒使用。（圖／讀者提供）

Ｈ女接著拿出２張報名表，表示有健康、家庭、感情等問題，大多都是千百年前的老祖先因果輪迴所致，因此參加課程除了可以消因果、消災、還可以解決所有問題，記者填報名表同時訴說「悲慘遭遇」，Ｋ女聞訊不斷鼓吹要記者成為志工、加入課程，出師後就可跟吳老師一樣得到天命拯救世界。

先天一炁的志工不斷引薦他人來加入組織、買課程，因為可獲得學費35％的「發財金」為報酬，手法形同傳銷。（圖／本刊攝影組）

本刊致電吳文輝，他否認所有指控。他強調人體的黑洞是在尾椎下方，要經過造物主的指令才可以開啟，且不是透過性行為方式運作，是利用以手、掃帚打擊臀部以開啟黑洞；另外，他表示上課不用收錢，需收費的是替信眾處理因果的功德費。他說他為地球付出許多心力，包含近年來颱風不撲台、地震震度小都是因為他處理「地靈脈玄」，台灣才可以躲過一劫。他也強調並沒有詛咒離開的信徒，因為他不懂咒語，他一生慈悲為懷幫助眾生。

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(中時電子報)