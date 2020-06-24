台中市有1名吳姓男子，創立一個名為「先天一炁」的組織，號稱利用身心靈療癒課程可拯救世界，無論癌末病人、或植物人，只要參加課程都可恢復健康，自稱造物主的吳男稱自己不僅可以處理天災、人禍，還可以解決家庭紛爭、夫妻失和，因此擁有一票死忠信徒，然而信徒支付高額的學費卻沒有預期的效果，還有信徒拋家棄子只為了上吳文輝的課，甚至出現「人體黑洞開啟」的雙修課程，不少信徒被吳文輝越來越誇張的行為點醒，紛紛出走。

本刊找到離開組織的3名男女，他們氣憤的表示，過去付的錢拿不回來就算了，離開組織後竟還被吳老師公開表文詛咒，嚇得剩下的信徒只能留在組織裡。

多名前先天一炁信徒向本刊投訴，指吳文輝藉由宗教斂財騙色。（圖／黃威彬攝）

受害男女向本刊表示：「離開這個地方是最對的決定。」而３人的離開，也讓吳老師相當不悅，展開報復行為，在所有信徒前舉辦儀式，將3人名字表文陳奏給神明，詛咒事業不順、家破人亡。

阿龍（化名）氣憤的說，裡面將近一半都是沒有經濟能力的老年人，為了怕被詛咒，他們到處借錢上課，甚至還有外籍新娘為了參加拋家棄子，從外縣市特地搬到台中，不僅與吳老師雙修，還遵守教義剃成光頭，被封了一個「地藏古佛」佛號，就以為自己有神力，阿龍痛批「吳老師根本不是在救度眾生，而是個詐騙集團。」

另名男子阿智（化名）表示，自己加入才不到半年，繳交20多萬元，當初他事業遇到瓶頸，透過朋友的介紹認識了吳老師，沒想到這一參加，不但對於事業上無實質的幫助，反而讓他越砸越多錢進去。阿智表示，吳老師經常以天的旨意利用各種名義來收錢，且價格貴得離譜，「有一次吳老師感應到某位信徒即將有二百億資金，要阿智聽從旨意借90萬給該信徒，但200億連個影子都沒有，90萬卻如投入大海。」

本刊致電吳文輝，他否認所有指控。他強調人體的黑洞是在尾椎下方，要經過造物主的指令才可以開啟，且不是透過性行為方式運作，是利用以手、掃帚打擊臀部以開啟黑洞；另外，他表示上課不用收錢，需收費的是替信眾處理因果的功德費。他說他為地球付出許多心力，包含近年來颱風不撲台、地震震度小都是因為他處理「地靈脈玄」，台灣才可以躲過一劫。他也強調並沒有詛咒離開的信徒，因為他不懂咒語，他一生慈悲為懷幫助眾生。

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(中時電子報)