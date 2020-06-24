自稱造物主的男子吳文輝在台中創立「先天一炁（音同氣）商道文化企業有限公司」，聲稱可以解決民眾各項身心靈問題，結果吸引許多信徒加入，凡是加入的信徒都是先天一炁公司的員工，然而在組織內擔任會計的小昭（化名）爆料，先天一炁的所有收支均未開發票，甚至在過去還被檢舉違反勞基法，不只工時過長，裡頭的員工連基本薪資都沒拿到，台中市勞工局在今年已開罰，但記者實地訪查，情況並未改善。

自稱吳老師秘書的K女不斷洗腦記者要記者加入組織，甚至還拿出計算機低聲說：「來這邊也算是工作，且可以賺很多錢，引渡一個人加入，他繳的學費，你可以得到35%的『發財金』，最少都有10幾萬，而且不用報所得稅。」此時一位信徒H女附和表示，「來當志工還可以上課消業障，月休6天，很棒吧。」種種行徑擺明就是用傳銷手法吸金。

先天一炁實則為「先天一炁商道文化企業有限公司」，勞工局今年3月才依工時過長、未給予薪資開罰。（圖／翻攝畫面）

在先天一炁擔任會計的小昭的（化名）表示，吳老師對待年老的信徒相當沒耐心，常常將信徒罵得狗血淋頭，他卻表示自己是「怒目金剛像」，一切都是在替大家修行。小昭也透露，先天一炁的每一筆課程費用都沒有開發票，逃漏稅情形嚴重，所有掛名員工的信徒也都沒有基本薪資以及勞健保，十分沒有保障。

本刊調查，「先天一炁」的發起人吳文輝，身材短小肥胖，留個短髮，他在2016年成立先天一炁商道文化企業有限公司，登記在台中市，與自稱總裁的陳玟如共同經營，自稱解決身心靈問題、及所延伸的各類疑難雜症、身心靈整合性平衡、並有形無形整體理療、協助找回自我天賦使命天命、能促使客戶快速身心靈全方位富足自由。

先天一炁每天都會舉行活動，所有志工都會待在總部，雖然掛名志工，但全部都是吳文輝的公司員工，在一年前曾遭人檢舉工時過長，台中市勞工局介入調查，證實除了工時過長，吳文輝也未給予員工薪水，在今年3月24日已開罰並公佈公司、負責人名稱，雖然勞工局已懲處，但經過記者實地直擊，狀況並未改善。

吳文輝將先天一炁企業化經營，公司網站上還有許多圖表說明加入後可以藉此賺錢。（圖／翻攝畫面）

吳文輝以宗教為號召騙財騙色，將人心玩弄於股掌，可憐的信徒卻仍信以為真，被害人現身說法，期盼以自己慘痛經驗點醒仍執迷不悟的人。也呼籲檢警單位盡速追查此神秘組織。

本刊致電吳文輝，他否認所有指控。他強調人體的黑洞是在尾椎下方，要經過造物主的指令才可以開啟，且不是透過性行為方式運作，是利用以手、掃帚打擊臀部以開啟黑洞；另外，他表示上課不用收錢，需收費的是替信眾處理因果的功德費。他說他為地球付出許多心力，包含近年來颱風不撲台、地震震度小都是因為他處理「地靈脈玄」，台灣才可以躲過一劫。他也強調並沒有詛咒離開的信徒，因為他不懂咒語，他一生慈悲為懷幫助眾生。

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(中時電子報)