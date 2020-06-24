一年半的副閣揆歷練，陳其邁不僅搖身成為暖男，更能精準掌握國際情勢和產經脈動，他誓言發展高科技園區和傳統產業升級，讓高雄的經濟雙頭馬車並行，按部就班，民眾有工作，財源廣進。以下為本刊記者與陳其邁的對話摘要（以問與答方式簡述）。

記（本刊記者）：您在青年族群獲得極高的支持，您上任後要如何回應北漂青年返鄉的期待？

陳（陳其邁）：北漂青年返鄉的動機與薪水、工作機會有關，產業轉型扮演至為關鍵的角色，從高雄發展史來看仍以製造業為主，製造業若能產業轉型，薪水就會增加、影響就業機會，進而挹注民間消費，因此想刺激內需，還是要創造更多優質的就業機會。

陳其邁回到最熟悉的高雄展開補選任務，拜票之餘不忘展現暖男形象，特地為攤商按摩。（圖／宋岱融攝）

產業轉型很重要，尤其高科技產業，現有的半導體產業如日月光、華邦，必須提供廠商供應鏈，還要整合生態系，建構整的上下游供應鏈。傳統產業則是要讓成本降低、生產力增加，自然而然在價格競爭上就有優勢，五金在岡山很有名，都是小工廠，然而有一些是農地違建，因此要讓產業升級，用新科技幫助產業加分，例如電腦自動化、加入演算法和數據，這個就是數位經濟的範疇。因此傳統產業升級除了增加本身生產率增加和收入外，也會讓更多相關產業的人才進入高雄。

記（本刊記者）：高雄的觀光資源十分豐沛，但歷經八八風災後，許多偏鄉地區元氣尚未完全復原，您上任後要如何振興觀光？

陳其邁在2018年高雄市市長選舉敗選後，沒想到因為幾次直播讓網路人氣飆升，還能辦「邁粉見面會 」。（圖／報系資料照）

陳（陳其邁）：高雄擁有山、海、河資源，想振興偏鄉觀光旅遊，最重要的是改善交通的可及性，國道十號延到六龜，這樣旅客就能直接到六龜；另外是台八六線串接高雄內門和旗山，這項建設也在進行中。

另外是宮廟文化的人文觀光，還記得我擔任代理市長時紅毛港要遷出，第一批抗議的人我一看就知道是當地的宮廟人士，我了解廟的問題沒有解決，人就不會走，所以我向行政院爭取一筆預算，將廟遷到鳳山，不僅格局方正，空間有五百坪，蓋起來金碧輝煌，結果皆大歡喜，廟是信仰中心，宮廟文化陣頭、科儀等都是重要的觀光文化資產。

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(中時電子報)