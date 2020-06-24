前行政院副院長陳其邁經過跨部會協調的內閣歷練，身段脫胎換骨，令人耳目一新，他深知高雄市民兩年內歷經三次選舉，或許感到倦怠，因此他一刻不敢怠，並自喻這是一場「挑戰自己的戰役」。以下為本刊記者與陳其邁的對話摘要（以問與答方式簡述）。

記（本刊記者）：請問經過一年半入閣的洗鍊，您對產經脈動更能精準掌握，未來對高雄市產業振興有何藍圖？

陳（陳其邁）：我擔任副院長期間負責5G、人工智慧應用服務、數位經濟和高科技產業，必須盤點相關資料和資訊以及廠商的需求，並進行跨部會協商，並且有比較多機會跟一些大廠像是臉書、谷歌和亞馬遜公司接觸，參與第一線官員探討產業的需求，加上我是國安基金的召集人，對國際的經貿動態比較了解。

陳其邁推動路竹科學園區及橋頭科學園區發展，盼串聯國際大廠打造南部科技產業廊帶。（圖／報系資料照）

台灣目前面臨三個變化因素，涵蓋中美貿易戰、科技競爭以及新冠肺炎等變局，三大因素加速國際供應鏈重組。近期某半導體大廠本來在台灣跟新加坡之間抉擇，最後選擇台灣，肯定台灣是亂世福地，防疫做得好、政府有效率。不過，目前高科技園區面臨缺地危機，僅剩下台南、高雄，尤其是高雄有路科跟橋頭科學園區，假如橋頭科學園區在兩年內發展順利，其實這些大廠都願意來高雄投資，引進半導體及科技大廠是我重要的政見。

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(中時電子報)