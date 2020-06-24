六月十九日清晨六時許，前行政院副院長陳其邁現身在高雄市三民區十全果菜批發市場，這是前高雄市長韓國瑜就職後第一處夜宿地，媒體紛紛追問是否與「賣菜郎」較勁，他僅強調「賣果菜或高科技都是市長的工作，只要能把高雄推銷出去，都是市長該做的事。」緊接著他巡訪鳳山肉豆公市場，也獲得攤商的熱情回響，這裡是韓國瑜三山造勢的起點，扳回一城的意圖不言而喻。馬不停蹄投入高雄市長選舉的他，除了必須面對的除了民進黨在高雄市的派系角力問題，也必須思考前朝市政延續與否，以下為本刊記者與陳其邁的對話摘要（以問與答方式簡述）。

記（本刊記者）：上任後馬上就接手前朝市政，您會全盤接受還是重新思考定位？

陳（陳其邁）：我想還是要先盤點政策，做得不錯的我們會留下，特別是有延續性的政策還是要往前走，尤其部分建設已向預算編列預算也已經在執行中。市政要重新檢討，部分有民怨爭議的，還是要檢討、調整，但不是說他（韓國瑜）的東西都拆掉。

高雄市民歷經罷韓風波後無不期待迎來新氣象，支持者緊握陳其邁的手給予他滿滿的肯定。（圖／宋岱融攝）

記（本刊記者）：高雄市長補選廣受全國矚目，但面臨對手挑戰，外界也好奇的「派系色彩」並不明顯，如何面對民進黨高市黨部由海派和菊系人馬拉鋸，綠營派系角力會不會影響您當選後的施政？

陳（陳其邁）：二〇〇五年我擔任高雄市代理高雄市長時，當時延攬曾在藍營立委服務處工作的林姓助理，擔任市長辦公室主任，林主任協助我與高雄藍營里長溝通，對我推動市政有很大幫助，雖然當時有人問我「怎麼用一位藍營色彩的人當主任」，但我用人不分黨派，我也告訴幕僚群「這是我要用的人，請尊重他，大大小小的事，務必先告訴主任，再向我說明。」

身為市政首長，必須站在高處看市政推動，用人不應有派系考量，身在政府體系中也不會這樣做。我如果當選市長，用人唯才，因為用對人，大家都會看得到，文官才會服氣，才會跟你走。

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(中時電子報)