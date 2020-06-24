辭官後的前行政院副院長陳其邁，上週假日接連造訪多處傳統市場，他不時蹲下身來與民眾、商家話家常，接著又趕往地方大廟「壽天宮」參拜；本刊也直擊陳其邁奔赴最念念不忘的民享街「川味牛肉麵」，大啖這碗肉大塊、麵滑順的家鄉味，還與顧客揮手寒暄，昔日令人感到不易親近的陳其邁，經過跨部會協調的內閣歷練，身段脫胎換骨，盼能以新視野、新觀點，為家鄉高雄市注入新活力、新面貌。以下為本刊記者與陳其邁的對話摘要（以問與答方式簡述）。

記（本刊記者）：排除官派和代理市長，未來您可能是第一位「在地」高雄市長，對自己有何期許？

陳（陳其邁）：高雄的前生、今世與未來，我大概是最清楚的人，城市治理有「理路」，我舉一個例子，像是過去曹公圳的水流到蓮池潭灌溉，水路順著留到愛河；後來因為都市發展，將蓮池潭和愛河的這一條排水道封閉，以其他排水系統取代，後來經常會淹水，我認為可能要打開水路爭取更多空間，讓水流進護城河，「凹子底」就是以前蓮池潭的水會積在那裡。就對整條水路有概念，想要恢復這些自然的景觀。

陳其邁多年前擔任高雄代理市長時，遇到紅毛港遷出爭議，最後在他的協調下才圓滿落幕，因此他自認最了解高雄的「前世今生」。（圖／報系資料照）

交通也一樣，我現在眼睛閉起來，就知道此刻高雄哪裡正在塞車。例如之前大中路口和民族路很常塞車，我擔任代理市長時請交通局規劃大卡車分流，但時任的局長畫一張地圖被我打槍，我說我就住在那裡，你畫的這個小巷子有大卡車進出，不僅危險，民眾也會臭罵；港口也一樣，我將高雄港圍牆打開讓港市合一，因為了解這些高雄過去的背景，讓我可以快速採取行動。

但對我來說，現在高雄最大的問題是產業轉型的經濟問題，因為時機點需要天時、地利、人和三配，中美貿易戰使得國際供應鏈重組，台商回流後錢、人才和技術都要回台灣，我們一定要把握現在。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)